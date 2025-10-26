Рейтинг@Mail.ru
В Вильнюсе закрыли аэропорт из-за обнаружения в небе объектов, пишут СМИ
23:45 26.10.2025 (обновлено: 11:18 27.10.2025)
В Вильнюсе закрыли аэропорт из-за обнаружения в небе объектов, пишут СМИ
В Вильнюсе закрыли аэропорт из-за обнаружения в небе объектов, пишут СМИ
Аэропорт Вильнюса закрывается после обнаружения в его воздушном пространстве ряда объектов, вероятно, воздушных шаров, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-26T23:45:00+03:00
2025-10-27T11:18:00+03:00
В Вильнюсе закрыли аэропорт из-за обнаружения в небе объектов, пишут СМИ

Reuters: аэропорт в Вильнюсе закрыли из-за обнаружения в небе объектов

© Getty Images / Serhii IvashchukМеждународный аэропорт Вильнюса
Международный аэропорт Вильнюса - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Getty Images / Serhii Ivashchuk
Международный аэропорт Вильнюса. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Аэропорт Вильнюса закрывается после обнаружения в его воздушном пространстве ряда объектов, вероятно, воздушных шаров, передает агентство Рейтер со ссылкой на национальный кризисный центр Литвы.
"Член НАТО Литва закрыла аэропорт Вильнюса в воскресение после того, как несколько объектов, которые были идентифицированы, как, вероятно, гелиевые воздушные шары, попали в его воздушное пространство", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на центр.
В субботу аэропорт Вильнюса сообщил, что приостановил полеты из-за движения одного или нескольких аэростатов в его направлении, затем его работа была возобновлена.
В среду аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов, используемых для нелегальной доставки товаров через границу.
Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Президент Литвы предложил закрыть границу с Белоруссией из-за метеозондов
© 2025 МИА «Россия сегодня»
