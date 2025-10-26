https://ria.ru/20251026/aeroport-2050787485.html
В Вильнюсе закрыли аэропорт из-за обнаружения в небе объектов, пишут СМИ
В Вильнюсе закрыли аэропорт из-за обнаружения в небе объектов, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2025
В Вильнюсе закрыли аэропорт из-за обнаружения в небе объектов, пишут СМИ
Аэропорт Вильнюса закрывается после обнаружения в его воздушном пространстве ряда объектов, вероятно, воздушных шаров, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 27.10.2025
В Вильнюсе закрыли аэропорт из-за обнаружения в небе объектов, пишут СМИ
