https://ria.ru/20251026/aeroport-2050685394.html
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 26.10.2025
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T12:06:00+03:00
2025-10-26T12:06:00+03:00
2025-10-26T12:07:00+03:00
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туношна
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:82:3072:1809_1920x0_80_0_0_6b95be64864339ccee4b8dc3528f7800.jpg
https://ria.ru/20251026/krasnodar-2050656158.html
ярославль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce39d668eeffcf9ea6caeac4340180c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна , общество
Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна , Общество
В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Ярославля