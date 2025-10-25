https://ria.ru/20251025/zemletryasenie-2050595038.html
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Китая
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в субботу в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T17:33:00+03:00
2025-10-25T17:33:00+03:00
2025-10-25T17:33:00+03:00
в мире
цзилинь
китай
хуньчунь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601846490_0:88:1300:819_1920x0_80_0_0_d320420802b538f3d339f6995cf78462.jpg
https://ria.ru/20251025/zemletryasenie-2050579299.html
цзилинь
китай
хуньчунь
