Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Китая - РИА Новости, 25.10.2025
17:33 25.10.2025
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Китая
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Китая
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в субботу в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 25.10.2025
в мире
цзилинь
китай
хуньчунь
цзилинь
китай
хуньчунь
в мире, цзилинь, китай, хуньчунь
В мире, Цзилинь, Китай, Хуньчунь
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Китая

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Цзилинь в Китае

ПЕКИН, 25 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в субботу в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, сообщает китайский сейсмологический центр.
Центр уточняет, что землетрясение произошло в 19.45 по местному времени (14.45 мск) в городском уезде Хуньчунь, расположенном в Яньбянь-Корейском автономном округе провинции Цзилинь. Очаг залегал на глубине в 560 километров, добавляет сейсмологический центр.
