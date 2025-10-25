https://ria.ru/20251025/zemletryasenie-2050514354.html
На Курилах зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7
На Курилах зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 25.10.2025
На Курилах зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в ночь на субботу вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 25.10.2025
На Курилах зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7
У южных Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7