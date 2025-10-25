Рейтинг@Mail.ru
На Курилах зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7
02:04 25.10.2025
На Курилах зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7
На Курилах зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в ночь на субботу вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 25.10.2025
На Курилах зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7

У южных Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7

© РИА Новости / Андрей Шапран | Перейти в медиабанкВулкан Менделеева на острове Кунашир
Вулкан Менделеева на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в медиабанк
Вулкан Менделеева на острове Кунашир. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в ночь на субботу вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в Тихом океане в ночь на 25 октября. Его эпицентр располагался в 86 километрах южнее села Головнино на острове Кунашир, очаг – на глубине 51 километра", - рассказала сейсмолог.
По данным собеседницы агентства, подземный толчок силой до четырех баллов могли ощутить на островах Шикотан и Кунашир. Тревога цунами не объявлялась.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
У северных берегов Японии произошло землетрясение
