"Обрушится ад". На Западе выступили с призывом к Зеленскому

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сделка Украины с компанией Saab по совместному производству систем ПВО — это лишь попытка Владимира Зеленского создать видимость бурной деятельности для западных спонсоров, заявило издание The National Interest.
"Вместо того чтобы пытаться уловками удержать Дональда Трампа в этом провальном крестовом походе под названием "конфликт на Украине", Зеленскому стоит прекратить фантазировать и пойти на сделку с Владимиром Путиным, пока на Украину не обрушится ад", — отмечает издание.
Кроме того, в материале описываются конкретные проблемы заключенной сделки:
- Saab не предоставила ни четкого графика, ни даже видов вооружений, которые она собирается производить с Украиной;
- Непонятно, кто будет работать на предполагаемых заводах, учитывая количество покинувших страну и мобилизованных украинцев;
- Размещенные на Украине совместные заводы окажутся под постоянной угрозой уничтожения.
Также отмечается, что ни за одной из заключенных ранее сделок о совместном производстве оружия на Украине не последовали конкретные действия.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
