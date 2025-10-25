Рейтинг@Mail.ru
"Обрушится ад". На Западе выступили с призывом к Зеленскому - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/zelenskiy-2050627834.html
"Обрушится ад". На Западе выступили с призывом к Зеленскому
"Обрушится ад". На Западе выступили с призывом к Зеленскому - РИА Новости, 25.10.2025
"Обрушится ад". На Западе выступили с призывом к Зеленскому
Сделка Украины с компанией Saab по совместному производству систем ПВО — это лишь попытка Владимира Зеленского создать видимость бурной деятельности для... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T23:19:00+03:00
2025-10-25T23:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
дональд трамп
россия
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050312513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_47d28e98781a96cee81e1c0fd60ac7d4.jpg
https://ria.ru/20251025/vsu-2050593326.html
https://ria.ru/20251024/tramp-2050338976.html
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050312513_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f6846001caf43605803fc03acdcfb14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, дональд трамп, россия, владимир путин, нато, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин, НАТО, Владимир Зеленский
"Обрушится ад". На Западе выступили с призывом к Зеленскому

NI: сделки Украины по вооружениям не изменят ситуацию на фронте

© Getty Images / NurPhoto/Nicolas EconomouВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas Economou
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сделка Украины с компанией Saab по совместному производству систем ПВО — это лишь попытка Владимира Зеленского создать видимость бурной деятельности для западных спонсоров, заявило издание The National Interest.
"Вместо того чтобы пытаться уловками удержать Дональда Трампа в этом провальном крестовом походе под названием "конфликт на Украине", Зеленскому стоит прекратить фантазировать и пойти на сделку с Владимиром Путиным, пока на Украину не обрушится ад", — отмечает издание.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Регулярная ложь". В Раде набросились на Сырского из-за провалов ВСУ
Вчера, 17:02
Кроме того, в материале описываются конкретные проблемы заключенной сделки:
  • Saab не предоставила ни четкого графика, ни даже видов вооружений, которые она собирается производить с Украиной;
  • Непонятно, кто будет работать на предполагаемых заводах, учитывая количество покинувших страну и мобилизованных украинцев;
  • Размещенные на Украине совместные заводы окажутся под постоянной угрозой уничтожения.
Также отмечается, что ни за одной из заключенных ранее сделок о совместном производстве оружия на Украине не последовали конкретные действия.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Следует избавиться". В США обратились с призывом к Трампу по России
24 октября, 13:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваДональд ТрампРоссияВладимир ПутинНАТОВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала