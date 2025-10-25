Рейтинг@Mail.ru
Зеленский выступил с новым требованием к Европе - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 25.10.2025 (обновлено: 16:14 25.10.2025)
https://ria.ru/20251025/zelenskiy-2050538046.html
Зеленский выступил с новым требованием к Европе
Зеленский выступил с новым требованием к Европе - РИА Новости, 25.10.2025
Зеленский выступил с новым требованием к Европе
Владимир Зеленский призвал Европу одолжить комплексы ПВО Patriot до получения их от США, говорится в заявлении на сайте его офиса. Глава киевского режима... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T09:30:00+03:00
2025-10-25T16:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
владимир зеленский
украина
дональд трамп
сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_c25be95bb1fab7bbb743ef106c97646e.jpg
https://ria.ru/20251025/mema-2050533899.html
https://ria.ru/20251025/filippo-2050540600.html
европа
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4307c8625b78d8a43d568907f63fd8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, владимир зеленский, украина, дональд трамп, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Владимир Зеленский, Украина, Дональд Трамп, США, НАТО
Зеленский выступил с новым требованием к Европе

Зеленский призвал Европу одолжить системы Patriot до получения их от США

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал Европу одолжить комплексы ПВО Patriot до получения их от США, говорится в заявлении на сайте его офиса.

Глава киевского режима отметил, что Украина обсуждает с США вопрос покупки этих систем, но сразу их получить не получится, так как несколько европейских стран стоят в очереди на приобретение перед Киевом. При этом он указал, что надеется повлиять на такое положение дел.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Заявление Стармера об Украине вызвало тревогу на Западе
Вчера, 08:44
Кроме того Зеленский добавил, что у Европы достаточно комплексов Patriot, которые сейчас не используются.
"И нам бы очень помогло, если бы мы смогли получить эти системы сейчас из Европы, а затем заменить их позже, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами", — сказал он.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее объявил, что США и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и ряд других стран отказались от участия в инициативе.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после заявления об Украине
Вчера, 10:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаВладимир ЗеленскийУкраинаДональд ТрампСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала