Зеленский выступил с новым требованием к Европе

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал Европу одолжить комплексы ПВО Patriot до получения их от США, говорится в заявлении на сайте его офиса.
Глава киевского режима отметил, что Украина обсуждает с США вопрос покупки этих систем, но сразу их получить не получится, так как несколько европейских стран стоят в очереди на приобретение перед Киевом. При этом он указал, что надеется повлиять на такое положение дел.
Кроме того Зеленский добавил, что у Европы достаточно комплексов Patriot, которые сейчас не используются.
"И нам бы очень помогло, если бы мы смогли получить эти системы сейчас из Европы, а затем заменить их позже, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами", — сказал он.
Глава Белого дома Дональд Трамп ранее объявил, что США и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и ряд других стран отказались от участия в инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
