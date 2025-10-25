Зеленский выступил с новым требованием к Европе

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал Европу одолжить комплексы ПВО Patriot до получения их от США, говорится в заявлении на сайте его офиса.



Глава киевского режима отметил, что Украина обсуждает с США вопрос покупки этих систем, но сразу их получить не получится, так как несколько европейских стран стоят в очереди на приобретение перед Киевом. При этом он указал, что надеется повлиять на такое положение дел.