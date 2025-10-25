СМИ раскрыли, как европейцы разбили надежды Зеленского

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Европейские партнеры Украины во время саммита в Брюсселе неожиданно для Владимира Зеленского разбили его надежды на конфискацию замороженных российских активов, не сумев принять соответствующее решение, пишет французская газета Le Monde.
«
"Приглашенный на саммит, Владимир Зеленский во второй половине дня все еще надеялся на положительное решение (По конфискации активов. — Прим. Ред.)", — говорится в публикации.
Однако, как отмечает издание, Бельгия выступила против этого сценария, испугавшись последствий такого шага.
Как указывает автор, европейские страны полностью исчерпали способы поддержки киевского режима, несмотря на спекуляции вокруг замороженных средств России и принятие 19-го пакета санкций. Ситуация осложняется еще и тем, что США отстранились от Украины в вопросе оказания помощи, и переложили всю ответственность за это на Старый Свет.
В четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов России на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.