СМИ раскрыли, как европейцы разбили надежды Зеленского
04:02 25.10.2025 (обновлено: 04:13 25.10.2025)
СМИ раскрыли, как европейцы разбили надежды Зеленского
Европейские партнеры Украины во время саммита в Брюсселе неожиданно для Владимира Зеленского разбили его надежды на конфискацию замороженных российских активов, РИА Новости, 25.10.2025
в мире
украина
россия
брюссель
владимир зеленский
еврокомиссия
евросоюз
в мире, украина, россия, брюссель, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Евросоюз
Le Monde: Европа разрушила надежды Зеленского на конфискацию активов России

© AP Photo / Harry NakosВладимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Европейские партнеры Украины во время саммита в Брюсселе неожиданно для Владимира Зеленского разбили его надежды на конфискацию замороженных российских активов, не сумев принять соответствующее решение, пишет французская газета Le Monde.
«
"Приглашенный на саммит, Владимир Зеленский во второй половине дня все еще надеялся на положительное решение (По конфискации активов. — Прим. Ред.)", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Страшная беда": депутат Рады рассказал о том, что совершил Зеленский
02:47
Однако, как отмечает издание, Бельгия выступила против этого сценария, испугавшись последствий такого шага.
Сам Зеленский на саммите не смог внятно объяснить, чем партнеры могут помочь Украине, "оставив Брюссель в неведении", и ему оставалось только поддержать заявление ЕС о принятии очередного антироссийского пакета санкций.
Как указывает автор, европейские страны полностью исчерпали способы поддержки киевского режима, несмотря на спекуляции вокруг замороженных средств России и принятие 19-го пакета санкций. Ситуация осложняется еще и тем, что США отстранились от Украины в вопросе оказания помощи, и переложили всю ответственность за это на Старый Свет.
Американские флаги возле монумента Вашингтона - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Сыты по горло": в США выступили с предупреждением из-за России
02:03
"Конечно, решений, способных помочь Киеву, не так уж и много. У государств-членов, начиная с Франции, больше нет средств. У ЕС тоже", — признает автор.
В четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов России на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Премьер Бельгии рассказал о реакции Евросоюза на вопрос об активах России
Вчера, 13:42
 
