"Страшная беда": депутат Рады рассказал о том, что совершил Зеленский
02:47 25.10.2025 (обновлено: 09:09 25.10.2025)
"Страшная беда": депутат Рады рассказал о том, что совершил Зеленский
"Страшная беда": депутат Рады рассказал о том, что совершил Зеленский
Владимир Зеленский и его режим виновны в геноциде украинского народа, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. РИА Новости, 25.10.2025
в мире
украина
владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада украины
украина
в мире, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины
Дмитрук обвинил Зеленского в преступлениях против народа Украины

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский и его режим виновны в геноциде украинского народа, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Сотни историй о том, как ТЦК избивают и отправляют на фронт тех, кто только что вернулся и проходит лечение! Людей со швами, с переломанными костями, с посттравматикой снова хватают, избивают, заталкивают в автобусы и везут на убой", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Ведущая газета Германии выступила с резким обвинением в адрес Зеленского
00:56
Политик напомнил о беспрецедентной насильственной мобилизации на Украине и о катастрофическом положении боевиков ВСУ на фронте, у которых нет ни демобилизации, ни ротации.
"И все это — не война за Родину, не борьба за справедливость. Это системное убийство собственного народа. Убийство руками режима. Виной этой страшной беды — Зеленский. Человек, который превратил страну в концлагерь, а украинцев — в расходный материал", — говорится в публикации.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Американские флаги возле монумента Вашингтона - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Сыты по горло": в США выступили с предупреждением из-за России
02:03
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Получат сотни". Украина нашла новое "оружие победы"
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВерховная Рада Украины
 
 
