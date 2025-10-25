https://ria.ru/20251025/zelenskiy-2050516215.html
"Страшная беда": депутат Рады рассказал о том, что совершил Зеленский
"Страшная беда": депутат Рады рассказал о том, что совершил Зеленский - РИА Новости, 25.10.2025
"Страшная беда": депутат Рады рассказал о том, что совершил Зеленский
Владимир Зеленский и его режим виновны в геноциде украинского народа, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. РИА Новости, 25.10.2025
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский и его режим виновны в геноциде украинского народа, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Сотни историй о том, как ТЦК избивают и отправляют на фронт тех, кто только что вернулся и проходит лечение! Людей со швами, с переломанными костями, с посттравматикой снова хватают, избивают, заталкивают в автобусы и везут на убой", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Политик напомнил о беспрецедентной насильственной мобилизации на Украине
и о катастрофическом положении боевиков ВСУ
на фронте, у которых нет ни демобилизации, ни ротации.
"И все это — не война за Родину, не борьба за справедливость. Это системное убийство собственного народа. Убийство руками режима. Виной этой страшной беды — Зеленский
. Человек, который превратил страну в концлагерь, а украинцев — в расходный материал", — говорится в публикации.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады
по правам человека Дмитрий Лубинец
ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.