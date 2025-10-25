Роман Заварин предложил внести поправки в программы развития села

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Депутаты-участники 68-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России обратятся в правительство с обращением по внесению изменений в две госпрограммы – "Комплексное развитие сельских территорий" и "Сельская ипотека", сообщил на своей странице в соцсетях председатель Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин.

С инициативами по внесению изменений в эти госпрограммы выступили депутаты Заксобрания Вологодской области.

"В настоящее время в программу (комплексного развития сельских территорий) разработаны поправки, которые ужесточат правила отбора населенных пунктов для получения финансирования на реализацию инфраструктурных и социальных проектов. Одно из главных условий – населенный пункт должен являться опорной территорией. Все остальные уже не смогут попасть в программу. В связи с этим мы предложили предусмотреть меры поддержки для таких населенных пунктов", - написал Заварин.

Второе предложение касается развития жилстроительства на сельских территориях. В настоящее время гражданам для получения поддержки необходимо завершить строительство жилья в течение двух лет. "Однако далеко не все успевают выполнить условие. Мы предложили увеличить срок действия свидетельства, которое дает право на получение социальных выплат на строительство жилья с двух до трех лет", - сообщил глава регионального парламента.

Еще одна инициатива касается условий предоставления кредитов по программе сельской ипотеки. В частности, предложено увеличить размер займа с 6 до 8 миллионов рублей на одного заемщика и предоставить возможность приобретать дома на вторичном рынке.

"Важно дать право участвовать в программе жителям особо охраняемых территорий. По закону ограничения уже сняты, но банки до сих пор отказывают людям в предоставлении кредитов ссылаясь на внутренние правила", - добавил Заварин.