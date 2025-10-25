Рейтинг@Mail.ru
25.10.2025
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 25.10.2025
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Запад", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Запад", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Куриловка, Кучеровка и Шийковка Харьковской области. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, в том числе одно западного производства, и пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
