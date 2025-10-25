На ЗАЭС надеются, что в Киеве услышали слова Путина об обстрелах станции

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Предупреждение президента России украинским властям в отношении недопустимости обстрелов и ударов по Запорожской АЭС или ее инфраструктуре должны быть услышаны, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Мы, как работники атомной станции, надеемся, что голос разума был услышан, поскольку любые атаки объектов атомной энергетики могут быть непредсказуемыми. Станция изначально рассчитывалась в проектном режиме для работы в различных нештатных ситуациях, но никто не мог предположить, что она окажется в зоне боевых действий, никто не просчитывал это на уровне проекта", - сказала Яшина.