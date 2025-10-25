Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС надеются, что в Киеве услышали слова Путина об обстрелах станции
06:37 25.10.2025
На ЗАЭС надеются, что в Киеве услышали слова Путина об обстрелах станции
россия, украина, киев, владимир путин, запорожская аэс, международный дискуссионный клуб "валдай", вооруженные силы украины
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Вооруженные силы Украины
На ЗАЭС надеются, что в Киеве услышали слова Путина об обстрелах станции

На ЗАЭС надеются, что в Киеве услышали слова Путина о недопустимости обстрелов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Предупреждение президента России украинским властям в отношении недопустимости обстрелов и ударов по Запорожской АЭС или ее инфраструктуре должны быть услышаны, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Удары Украины по Запорожской АЭС - очень опасная практика, лучше ее прекратить, заявил ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Киев должен задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и Россия может ответить зеркально на удары по Запорожской АЭС, сказал президент России.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
МАГАТЭ работает с обеими сторонами для восстановления электроснабжения ЗАЭС
23 октября, 17:20
"Мы, как работники атомной станции, надеемся, что голос разума был услышан, поскольку любые атаки объектов атомной энергетики могут быть непредсказуемыми. Станция изначально рассчитывалась в проектном режиме для работы в различных нештатных ситуациях, но никто не мог предположить, что она окажется в зоне боевых действий, никто не просчитывал это на уровне проекта", - сказала Яшина.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществлялось от резервных дизель-генераторов. В четверг, 23 октября, спустя 30 дней после полной потери внешнего электропитания, на Запорожской АЭС была возобновлена подача электроэнергии.
Прецедентов в мировой атомной энергетике по столь продолжительному сроку работы АЭС от собственных резервных источников из-за отсутствия внешнего питания нет, сказала ранее РИА Новости Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
На ЗАЭС рассказали о ходе ремонта линии для электроснабжения
23 октября, 06:39
 
Россия Украина Киев Владимир Путин Запорожская АЭС Международный дискуссионный клуб "Валдай" Вооруженные силы Украины
 
 
