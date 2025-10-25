https://ria.ru/20251025/yug-2050562827.html
Группировка "Южная" уничтожила шесть бронемашин ВСУ и РСЗО "Град"
Группировка "Южная" уничтожила шесть бронемашин ВСУ и РСЗО "Град" - РИА Новости, 25.10.2025
Группировка "Южная" уничтожила шесть бронемашин ВСУ и РСЗО "Град"
Подразделения группировки "Южная" уничтожили за сутки до 85 военных ВСУ, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T12:37:00+03:00
2025-10-25T12:37:00+03:00
2025-10-25T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecbf0e1ead9f5816fd0170741f059f65.jpg
https://ria.ru/20251025/udar-2050559729.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdb2f42b1e2dcf10ac8e9a0dd1ab43ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Группировка "Южная" уничтожила шесть бронемашин ВСУ и РСЗО "Град"
МО РФ: ВСУ потеряли до 85 военных в зоне действий "Юга" за сутки