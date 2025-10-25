Группировка "Южная" уничтожила шесть бронемашин ВСУ и РСЗО "Град"

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Подразделения группировки "Южная" уничтожили за сутки до 85 военных ВСУ, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", восемь артиллерийских орудий, из них четыре западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы, а также три склада боеприпасов, сообщает в субботу Минобороны РФ.