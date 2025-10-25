Появились новые подробности по делу об убийстве Япончика

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лишение криминального статуса сильно навредило карьере Ильи Симонии, заочно осужденному на 21 год колонии за организацию убийства Вячеслава Иванькова (Япончика), указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, в начале 1990-х годов у Симонии возник конфликт с Иваньковым, Япончик лишил Махо (прозвище Симонии. — Прим. ред.) криминального статуса.

Факт лишения Симонии статуса сильно навредил его криминальной карьере, говорится в документах. "Во всех бедах Махо (Симония — Прим. ред.) винил Япончика", — следует из показаний свидетеля по делу.

Симония, как указано в материалах, очень хотел вернуть себе статус и зачастую "сам пытался организовать "сходку", чтобы решить том числе этот вопрос, что ему сделать не удавалось".

Мосгорсуд в середине января признал Илью Симонию виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой "из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженного с разбоем, вымогательством или бандитизмом". Подсудимый был заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима.

По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Симония организовал убийство Иванькова в целях передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева , Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", мобильные телефоны.

Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве , они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и установили наблюдение за Иваньковым. Вечером Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице.

Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, Шаданию — к 16 годам. Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении него дело выделили в отдельное производство и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.