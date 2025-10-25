Рейтинг@Mail.ru
09:24 25.10.2025 (обновлено: 15:32 25.10.2025)
Появились новые подробности по делу об убийстве Япончика
московская область (подмосковье), москва, каха газзаев, московский городской суд, происшествия
Московская область (Подмосковье), Москва, Каха Газзаев, Московский городской суд, Происшествия
Появились новые подробности по делу об убийстве Япончика

Организатор убийства Япончика Симония винил того в крахе своей карьеры

© РИА Новости / Кирилл КалинниковВячеслав Иваньков по кличке Япончик
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Лишение криминального статуса сильно навредило карьере Ильи Симонии, заочно осужденному на 21 год колонии за организацию убийства Вячеслава Иванькова (Япончика), указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, в начале 1990-х годов у Симонии возник конфликт с Иваньковым, Япончик лишил Махо (прозвище Симонии. — Прим. ред.) криминального статуса.
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик с супругой Фаиной Комиссар - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Сына Япончика признали потерпевшим по делу об убийстве отца
Вчера, 06:20
Факт лишения Симонии статуса сильно навредил его криминальной карьере, говорится в документах. "Во всех бедах Махо (Симония — Прим. ред.) винил Япончика", — следует из показаний свидетеля по делу.
Симония, как указано в материалах, очень хотел вернуть себе статус и зачастую "сам пытался организовать "сходку", чтобы решить том числе этот вопрос, что ему сделать не удавалось".
Мосгорсуд в середине января признал Илью Симонию виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой "из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженного с разбоем, вымогательством или бандитизмом". Подсудимый был заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима.
По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Симония организовал убийство Иванькова в целях передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева, Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", мобильные телефоны.
Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и установили наблюдение за Иваньковым. Вечером Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице.
Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, Шаданию — к 16 годам. Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении него дело выделили в отдельное производство и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
Бутбу и Папаву, имеющих абхазское и российское гражданство, заочно арестовали. Также в международном розыске находится и сам Симония.
Джамбула Джанашия и Муртази Шадания в зале Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Автомобиль, из которого стреляли в Япончика, куплен по подложным документам
21 октября, 05:56
 
