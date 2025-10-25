Рейтинг@Mail.ru
Музыкальные школы Ямала к 2027 г обновят 1,5 тысячи инструментов - РИА Новости, 25.10.2025
16:15 25.10.2025
Музыкальные школы Ямала к 2027 г обновят 1,5 тысячи инструментов
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
музыка
ямал
дмитрий артюхов, ямал, музыка
САЛЕХАРД, 25 окт – РИА Новости. Ведущие российские фабрики изготовят 1,5 тысячи музыкальных инструментов к 2027 году эксклюзивно для творческих школ Ямала, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
"Продолжаем обновлять фонд инструментов в наших музыкальных школах. Приняли очередную поставку – по всему Ямалу зазвучали новые пианино, баяны и балалайки, виолончели и скрипки. Уже два года сотрудничаем с ведущими российскими фабриками. К 2027 году эксклюзивно для Ямала они изготовят полторы тысячи инструментов", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.
По его словам, параллельно обновляются и здания детских школ искусств. Например, в 2025 году после ремонта распахнули двери школы в Салехарде и Ноябрьске. Завершается реновация школы творчества в Надыме.
По данным пресс-службы правительства региона, за последние три года в учреждения культуры поступило свыше 2 тысяч новых инструментов. Всего на Ямале работают 23 детские школы искусств, в них обучается более 15 тысяч ребят по направлениям музыки, хореографии, эстетики, актерского искусства, графики и других.
Первый молодежный симфонический оркестр на Ямале закончил прием заявок
17 октября, 14:21
 
