Музыкальные школы Ямала к 2027 г обновят 1,5 тысячи инструментов

САЛЕХАРД, 25 окт – РИА Новости. Ведущие российские фабрики изготовят 1,5 тысячи музыкальных инструментов к 2027 году эксклюзивно для творческих школ Ямала, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Продолжаем обновлять фонд инструментов в наших музыкальных школах. Приняли очередную поставку – по всему Ямалу зазвучали новые пианино, баяны и балалайки, виолончели и скрипки. Уже два года сотрудничаем с ведущими российскими фабриками. К 2027 году эксклюзивно для Ямала они изготовят полторы тысячи инструментов", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.

По его словам, параллельно обновляются и здания детских школ искусств. Например, в 2025 году после ремонта распахнули двери школы в Салехарде и Ноябрьске. Завершается реновация школы творчества в Надыме.