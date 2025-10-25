https://ria.ru/20251025/vzryvy-2050520124.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 25.10.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинский телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги в городе. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T04:02:00+03:00
2025-10-25T04:02:00+03:00
2025-10-25T09:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895341715_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbc04ccf04bbff8b330f18cce077102a.jpg
https://ria.ru/20251025/vzryvy-2050510143.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895341715_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c22b3f617e45c447b9a5a212a12c9da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы