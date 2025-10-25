https://ria.ru/20251025/vzryvy-2050510143.html
В окрестностях Харькова прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела в окрестностях Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 25.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
харьков
россия
В окрестностях Харькова на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы