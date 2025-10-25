Прокуратура проведет проверку после взрыва газа в жилом доме в Сочи

СОЧИ, 25 окт - РИА Новости. Прокуратура Центрального района Сочи проводит проверку по факту взрыва газа в одной из квартир в жилом доме в Сочи, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
"Прокуратурой района организована проверка по факту произошедшего взрыва, предположительно бытового газа, в квартире на 4 этаже в жилом доме, расположенном по адресу: город Сочи, Тимирязева, д.30/3, с последующим возгоранием. На место выехали оперативные службы, а также прокурор района Сергей Савенков", - говорится в сообщении.
Меры прокурорского реагирования будут приняты после проведения мероприятий, подчеркнули в надзорном ведомстве.
Один человек погиб и трое пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в Сочи, 70 человек эвакуировали. Пожар был ликвидирован. На месте взрыва газа и последующего пожара в многоквартирном доме в Сочи введут режим локальной ЧС, об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. Следователи СК России завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
