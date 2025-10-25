Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проведет проверку после взрыва газа в жилом доме в Сочи - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/vzryv-2050536609.html
Прокуратура проведет проверку после взрыва газа в жилом доме в Сочи
Прокуратура проведет проверку после взрыва газа в жилом доме в Сочи - РИА Новости, 25.10.2025
Прокуратура проведет проверку после взрыва газа в жилом доме в Сочи
Прокуратура Центрального района Сочи проводит проверку по факту взрыва газа в одной из квартир в жилом доме в Сочи, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T09:15:00+03:00
2025-10-25T09:15:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
россия
сочи
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050518555_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_af48c55205eece162e58af9ef899ba8c.jpg
https://ria.ru/20251011/mahachkala-2047721585.html
https://ria.ru/20251001/kafe-2045727807.html
краснодарский край
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050518555_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_7e4c53e85322e67e1b7be19144b9d33e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, россия, сочи, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край, Россия, Сочи, Происшествия
Прокуратура проведет проверку после взрыва газа в жилом доме в Сочи

Прокуратура проведет проверку после взрыва газа в квартире жилого дома в Сочи

© Оперативный штаб - Краснодарский крайПоследствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Сочи
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Оперативный штаб - Краснодарский край
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Сочи
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 25 окт - РИА Новости. Прокуратура Центрального района Сочи проводит проверку по факту взрыва газа в одной из квартир в жилом доме в Сочи, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
"Прокуратурой района организована проверка по факту произошедшего взрыва, предположительно бытового газа, в квартире на 4 этаже в жилом доме, расположенном по адресу: город Сочи, Тимирязева, д.30/3, с последующим возгоранием. На место выехали оперативные службы, а также прокурор района Сергей Савенков", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
11 октября, 19:12
Меры прокурорского реагирования будут приняты после проведения мероприятий, подчеркнули в надзорном ведомстве.
Один человек погиб и трое пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в Сочи, 70 человек эвакуировали. Пожар был ликвидирован. На месте взрыва газа и последующего пожара в многоквартирном доме в Сочи введут режим локальной ЧС, об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. Следователи СК России завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Сотрудник МЧС на месте взрыва газа в кафе в населенном пункте Стальское в Дагестане - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Дагестане после взрыва газа в кафе возбуждено уголовное дело
1 октября, 21:03
 
Следственный комитет России (СК РФ)Краснодарский крайРоссияСочиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала