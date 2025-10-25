https://ria.ru/20251025/vzryv-2050508925.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 25.10.2025
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харькове, вероятно, за пределами города, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T00:27:00+03:00
2025-10-25T00:27:00+03:00
2025-10-25T00:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg
https://ria.ru/20251024/svo-2050397727.html
харьков
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:100:1001:851_1920x0_80_0_0_785f06e2c420860752e68c2f14cdb90e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв