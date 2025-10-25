Опрос показал, сколько россиян сталкивались со взломом аккаунтов в соцсетях

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Каждый восьмой россиянин сталкивался со взломом аккаунтов в соцсетях, а каждый десятый - со взломом личной или корпоративной почты, следует из результатов исследования "Контур.Эгиды" и Staffcop, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Двенадцать процентов россиян пережили взлом аккаунтов в соцсетях, 10% - взлом личной или корпоративной почты, 9% сталкивались с поддельными сайтами магазинов или служб доставки, а 8% теряли устройства с данными. Только 10% респондентов заявили, что никогда не сталкивались с цифровыми угрозами", - говорится в исследовании.

Исходя из итогов исследования, в число самых распространенных киберинцидентов, которые случались с россиянами, вошли мошеннические звонки, вирусы, вредоносные программы, фишинговые письма и мошенничество в мессенджерах. Самыми неприятными последствиями столкновения с хакерами или кибермошенниками респонденты назвали финансовые убытки, потерю личных документов и утрату доступа к аккаунтам, подчеркивается по результатам исследования. Для каждого пятого неприятное последствие - потеря личных фотографий и сообщений, а для каждого седьмого - утрата рабочих документов, проектов и отчетов, уточняется по итогам исследования.

"Рабочее и личное пространства остаются тесно переплетенными, что создает дополнительные риски. 52% респондентов обсуждают рабочие темы с близкими, но без деталей, 16% регулярно делятся подробностями проектов с друзьями и семьей, и только 32% принципиально не обсуждают рабочие вопросы за пределами офиса", - отмечают аналитики.

Если возникают киберинциденты, каждый второй россиянин старается справиться своими силами, еще 27% обращаются за помощью к коллегам, 14% - к друзьям и знакомым, при этом только 8% идут к ИТ- и ИБ-специалистам компании, заключается по результатам исследования.