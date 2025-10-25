В Белоруссии назвали число грузовиков, ожидающих выезда в Литву

МИНСК, 25 окт - РИА Новости. Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что свыше 1,6 тысячи грузовиков зарегистрированы в электронной очереди для выезда из Белоруссии в Литву в двух пунктах пропуска, работа которых приостановлена Вильнюсом.

Там напоминается, что движение в автодорожных пунктах пропуска на белорусско-литовской границе власти Литвы вчера вечером снова закрыли. Транспорт, следующий из Белоруссии через пункты пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский -"Каменный Лог") и "Шальничинкай" ("Бенякони"), литовцы не принимают с 21.40 (совпадает с мск) последнюю машину на въезд в Белоруссию оформили в 00.00.