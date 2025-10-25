https://ria.ru/20251025/vyezd-2050530548.html
В Белоруссии назвали число грузовиков, ожидающих выезда в Литву
В Белоруссии назвали число грузовиков, ожидающих выезда в Литву
Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что свыше 1,6 тысячи грузовиков зарегистрированы в электронной очереди для выезда из Белоруссии в Литву в РИА Новости, 25.10.2025
Выезд из Белоруссии в Литву ждут свыше 1,6 тысячи грузовиков
МИНСК, 25 окт - РИА Новости. Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что свыше 1,6 тысячи грузовиков зарегистрированы в электронной очереди для выезда из Белоруссии в Литву в двух пунктах пропуска, работа которых приостановлена Вильнюсом.
Литва
закрывает два оставшихся КПП с Белоруссией
до полудня субботы из-за метеозондов, заявила в пятницу вечером литовский премьер-министр Инга Ругинене.
"Сейчас в электронной очереди на выезд из Беларуси в указанных пунктах пропуска уже зарегистрировано свыше 1600 грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
ведомства.
Там напоминается, что движение в автодорожных пунктах пропуска на белорусско-литовской границе власти Литвы вчера вечером снова закрыли. Транспорт, следующий из Белоруссии через пункты пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский -"Каменный Лог") и "Шальничинкай" ("Бенякони"), литовцы не принимают с 21.40 (совпадает с мск) последнюю машину на въезд в Белоруссию оформили в 00.00.