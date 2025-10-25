Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии назвали число грузовиков, ожидающих выезда в Литву
07:45 25.10.2025
В Белоруссии назвали число грузовиков, ожидающих выезда в Литву
В Белоруссии назвали число грузовиков, ожидающих выезда в Литву - РИА Новости, 25.10.2025
В Белоруссии назвали число грузовиков, ожидающих выезда в Литву
Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что свыше 1,6 тысячи грузовиков зарегистрированы в электронной очереди для выезда из Белоруссии в Литву в РИА Новости, 25.10.2025
в мире, белоруссия, вильнюс, литва
В мире, Белоруссия, Вильнюс, Литва
В Белоруссии назвали число грузовиков, ожидающих выезда в Литву

Выезд из Белоруссии в Литву ждут свыше 1,6 тысячи грузовиков

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГрузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони"
Грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони". Архивное фото
МИНСК, 25 окт - РИА Новости. Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что свыше 1,6 тысячи грузовиков зарегистрированы в электронной очереди для выезда из Белоруссии в Литву в двух пунктах пропуска, работа которых приостановлена Вильнюсом.
Литва закрывает два оставшихся КПП с Белоруссией до полудня субботы из-за метеозондов, заявила в пятницу вечером литовский премьер-министр Инга Ругинене.
"Сейчас в электронной очереди на выезд из Беларуси в указанных пунктах пропуска уже зарегистрировано свыше 1600 грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Там напоминается, что движение в автодорожных пунктах пропуска на белорусско-литовской границе власти Литвы вчера вечером снова закрыли. Транспорт, следующий из Белоруссии через пункты пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский -"Каменный Лог") и "Шальничинкай" ("Бенякони"), литовцы не принимают с 21.40 (совпадает с мск) последнюю машину на въезд в Белоруссию оформили в 00.00.
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Белоруссия подтвердила, что Литва перекрыла КПП для автотранспорта
