МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Два офицера ВСУ уничтожены при неудачной контратаке у села Куриловка в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"На богуславском направлении в результате точных действий российских подразделений были ликвидированы два офицера 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ . Командир батальона майор Владимир Веклич и командир роты капитан Олег Сиробаба уничтожены при попытке организовать контратаку в районе населенного пункта Куриловка", - сообщили агентству в силовых структурах.

Согласно информации силовиков, высшее командование 43-й бригады ВСУ было недовольно плохой организацией обороны на данном участке и приказало управлению 2-го батальона срочно организовать контратаку.

"В итоге командиры оказались на передовой без должной подготовки и поддержки. Комбат и командир роты пытались уговорить подчиненных боевиков пойти в "мясной" штурм, но по иронии судьбы сами оказались жертвами российских "птичек", - сообщили агентству в силовых структурах.

Там отметили, что ситуация с 43-й бригадой показательна: постоянные контратаки без должной подготовки, отправка офицеров на передовую, высокие потери командного состава. Согласно оценке российских силовиков, это свидетельствует о системном кризисе в управлении ВСУ на данном направлении.