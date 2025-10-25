Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области уничтожили двух офицеров ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:49 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/vsu-2050626097.html
В Харьковской области уничтожили двух офицеров ВСУ
В Харьковской области уничтожили двух офицеров ВСУ - РИА Новости, 25.10.2025
В Харьковской области уничтожили двух офицеров ВСУ
Два офицера ВСУ уничтожены при неудачной контратаке у села Куриловка в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T22:49:00+03:00
2025-10-25T22:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
сватово
луганская народная республика
вооруженные силы украины
харьковская область, сватово, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сватово, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области уничтожили двух офицеров ВСУ

В Харьковской области двух офицеров ВСУ уничтожили при неудачной контратаке

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Два офицера ВСУ уничтожены при неудачной контратаке у села Куриловка в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"На богуславском направлении в результате точных действий российских подразделений были ликвидированы два офицера 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Командир батальона майор Владимир Веклич и командир роты капитан Олег Сиробаба уничтожены при попытке организовать контратаку в районе населенного пункта Куриловка", - сообщили агентству в силовых структурах.
Согласно информации силовиков, высшее командование 43-й бригады ВСУ было недовольно плохой организацией обороны на данном участке и приказало управлению 2-го батальона срочно организовать контратаку.
"В итоге командиры оказались на передовой без должной подготовки и поддержки. Комбат и командир роты пытались уговорить подчиненных боевиков пойти в "мясной" штурм, но по иронии судьбы сами оказались жертвами российских "птичек", - сообщили агентству в силовых структурах.
Там отметили, что ситуация с 43-й бригадой показательна: постоянные контратаки без должной подготовки, отправка офицеров на передовую, высокие потери командного состава. Согласно оценке российских силовиков, это свидетельствует о системном кризисе в управлении ВСУ на данном направлении.
Богуславское направление — это участок фронта специальной военной операции, который проходит к западу от Сватово, через Стельмаховку (ЛНР) на село Богуславка (Харьковская область), расположенное на берегу реки Оскол.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
