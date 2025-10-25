https://ria.ru/20251025/vsu-2050616245.html
В Харьковской области уничтожили группу разведчиков ВСУ
В Харьковской области уничтожили группу разведчиков ВСУ - РИА Новости, 25.10.2025
В Харьковской области уничтожили группу разведчиков ВСУ
В Харьковской области ликвидировали диверсионную группу украинской разведки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T21:06:00+03:00
2025-10-25T21:06:00+03:00
2025-10-25T21:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898656596_0:135:3184:1926_1920x0_80_0_0_f292fd962b4c74c0fd192d31a45a8760.jpg
https://ria.ru/20251025/ukraina-2050604584.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898656596_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_e9e5b8cb1a501469705ea23de4d32798.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области уничтожили группу разведчиков ВСУ
В Харьковской области уничтожили группу украинских разведчиков и ее командира