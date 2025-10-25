Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области уничтожили группу разведчиков ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:06 25.10.2025 (обновлено: 21:39 25.10.2025)
В Харьковской области уничтожили группу разведчиков ВСУ
В Харьковской области уничтожили группу разведчиков ВСУ
В Харьковской области ликвидировали диверсионную группу украинской разведки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 25.10.2025
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области уничтожили группу разведчиков ВСУ

В Харьковской области уничтожили группу украинских разведчиков и ее командира

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Харьковской области ликвидировали диверсионную группу украинской разведки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Харьковской области уничтожена диверсионная группа 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что среди ликвидированных — командир 4-й группы специальной разведки роты специальной разведки 54 ОРБ ВСУ штаб-сержант Лебедев Михаил Евгеньевич 13.11.1977 года рождения из Ровненской области.
Собеседник агентства рассказал, что еще до начала спецоперации Лебедев участвовал в военных действиях, развязанных киевским режимом против населения республик Донбасса.
Боевик служил в составе добровольческих батальонов и придерживался националистических идей.
Комбриг ВСУ допустил массовую гибель солдат из-за фото в соцсетях
Вчера, 18:44
Комбриг ВСУ допустил массовую гибель солдат из-за фото в соцсетях
Вчера, 18:44
 
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
 
 
