В Херсонской области мина ВСУ пробила крышу школы
ВСУ обстреляли Каховку в Херсонской области, мина пробила крышу городской школы, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. РИА Новости, 25.10.2025
В Херсонской области мина ВСУ пробила крышу школы
