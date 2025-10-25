Рейтинг@Mail.ru
25.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 25.10.2025
Командование ВСУ бросает под Красный Лиман необученное пополнение
Украинское командование из-за огромных потерь бросает под Красный Лиман в ДНР необученное пополнение в попытках удержать город, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 25.10.2025
Командование ВСУ бросает под Красный Лиман необученное пополнение

Командование ВСУ бросает под Красный Лиман необученное пополнение из-за потерь

© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Украинское командование из-за огромных потерь бросает под Красный Лиман в ДНР необученное пополнение в попытках удержать город, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В последние дни командование ВСУ пытается удержать Красный Лиман любыми силами, хотя штабы бригад оттуда уже давно переехали. Поэтому бросают в бой необученное молодое пополнение, которое даже учебку не прошло", - сообщили в силовых структурах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Там добавили, что это свидетельствует об огромных потерях ВСУ на краснолиманском направлении, а также о низком профессиональном и морально-психологическом состоянии украинских подразделений.
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин заявил, что активное продвижение бойцов ВС РФ на краснолиманском направлении спецоперации приближает ДНР к решению проблемы водной блокады, устроенной Украиной.
