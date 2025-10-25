Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили установку ВСУ на Константиновском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 25.10.2025
ВС России уничтожили установку ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили установку ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 25.10.2025
ВС России уничтожили установку ВСУ на Константиновском направлении
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск выявили и уничтожили артиллерию и минометные расчёты ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 25.10.2025
ВС России уничтожили установку ВСУ на Константиновском направлении

ВС РФ уничтожили артиллерийскую установку ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск выявили и уничтожили артиллерию и минометные расчёты ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В районе населённого пункта Константиновка расчётами БПЛА была обнаружена украинская 155-миллиметровая колесная самоходная гаубица 2С22 "Богдана". Ещё одна артиллерийская позиция противника выявлена в лесном массиве севернее Клебан-Быкского водохранилища. Обе цели уничтожены точными попаданиями ударных FPV-дронов", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, операторы БПЛА зафиксировали две позиции 120-миллиметровых миномётов ВСУ — одну в жилой застройке населённого пункта Иванополье, вторую в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища.
"После передачи координат расчётам ствольной артиллерии и применения FPV-дронов обе миномётные позиции противника были уничтожены. Удары были точными, что позволило пресечь огонь по российским подразделениям на переднем крае", — добавили в Минобороны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Зеленский дал приказ "клепать фейки" о победах ВСУ, сообщил Рогов
22 октября, 06:17
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
