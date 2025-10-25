ВС России уничтожили установку ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск выявили и уничтожили артиллерию и минометные расчёты ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В районе населённого пункта Константиновка расчётами БПЛА была обнаружена украинская 155-миллиметровая колесная самоходная гаубица 2С22 "Богдана". Ещё одна артиллерийская позиция противника выявлена в лесном массиве севернее Клебан-Быкского водохранилища. Обе цели уничтожены точными попаданиями ударных FPV-дронов", — говорится в сообщении.
Кроме того, операторы БПЛА зафиксировали две позиции 120-миллиметровых миномётов ВСУ — одну в жилой застройке населённого пункта Иванополье, вторую в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища.
"После передачи координат расчётам ствольной артиллерии и применения FPV-дронов обе миномётные позиции противника были уничтожены. Удары были точными, что позволило пресечь огонь по российским подразделениям на переднем крае", — добавили в Минобороны.
