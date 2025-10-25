В Харьковской области уничтожили крупное скопление боевиков ВСУ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Крупное скопление военнослужащих 22-й бригады ВСУ уничтожено в районе населенного пункта Светличное в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В лесном массиве возле Светличного Харьковской области ударом РСЗО уничтожено крупное скопление личного состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Противник потерял до взвода живой силы убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин оценил ситуацию на Харьковском направлении. Он отметил, что создание зоны безопасности идет по плану, а освобождение Волчанска — дело времени. Группировка "Запад" забрала почти две трети Купянска, его центр уже находится под контролем российской армии.
Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.