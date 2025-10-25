https://ria.ru/20251025/vsu-2050526431.html
ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области
ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области - РИА Новости, 25.10.2025
ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области
ВСУ ведут перегруппировку сил и восстанавливают боеспособность штурмовых подразделений в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T06:34:00+03:00
2025-10-25T06:34:00+03:00
2025-10-25T06:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
https://ria.ru/20251025/vsu-2050526326.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области
ВСУ ведут перегруппировку штурмовых подразделений в Сумской области