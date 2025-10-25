https://ria.ru/20251025/vsu-2050517793.html
Богомаз назвал число ударов ВСУ по Брянской области с начала СВО
Богомаз назвал число ударов ВСУ по Брянской области с начала СВО
Богомаз назвал число ударов ВСУ по Брянской области с начала СВО
Вооруженные формирования Украины с начала спецоперации нанесли свыше 19,7 тысячи ударов по территории Брянской области, за все время погибли 53 человека,... РИА Новости, 25.10.2025
специальная военная операция на украине
украина
брянская область
александр богомаз
украина
брянская область
Богомаз назвал число ударов ВСУ по Брянской области с начала СВО
Богомаз: ВСУ с начала СВО нанесли 19,7 тысяч ударов по Брянской области