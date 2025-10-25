Богомаз назвал число ударов ВСУ по Брянской области с начала СВО

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Вооруженные формирования Украины с начала спецоперации нанесли свыше 19,7 тысячи ударов по территории Брянской области, за все время погибли 53 человека, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Александр Богомаз.