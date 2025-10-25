Рейтинг@Mail.ru
Богомаз назвал число ударов ВСУ по Брянской области с начала СВО - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:34 25.10.2025 (обновлено: 03:42 25.10.2025)
https://ria.ru/20251025/vsu-2050517793.html
Богомаз назвал число ударов ВСУ по Брянской области с начала СВО
Богомаз назвал число ударов ВСУ по Брянской области с начала СВО - РИА Новости, 25.10.2025
Богомаз назвал число ударов ВСУ по Брянской области с начала СВО
Вооруженные формирования Украины с начала спецоперации нанесли свыше 19,7 тысячи ударов по территории Брянской области, за все время погибли 53 человека,... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T03:34:00+03:00
2025-10-25T03:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
брянская область
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
https://ria.ru/20251024/bogomaz-2050251743.html
украина
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Брянская область, Александр Богомаз
Богомаз назвал число ударов ВСУ по Брянской области с начала СВО

Богомаз: ВСУ с начала СВО нанесли 19,7 тысяч ударов по Брянской области

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Вооруженные формирования Украины с начала спецоперации нанесли свыше 19,7 тысячи ударов по территории Брянской области, за все время погибли 53 человека, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Александр Богомаз.
«
"Только за девять месяцев 2025 года вооруженными формированиями Украины было нанесено 14260 ударов, а с начала специальной военной операции — 19760. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения: погибли 53 человека", — сообщил Богомаз.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Граница Брянской области укреплена, заявил Богомаз
Вчера, 05:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБрянская областьАлександр Богомаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала