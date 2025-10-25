Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о положении боевиков ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/vsu--2050553519.html
Появились подробности о положении боевиков ВСУ под Красным Лиманом
Появились подробности о положении боевиков ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 25.10.2025
Появились подробности о положении боевиков ВСУ под Красным Лиманом
Панические настроения господствуют в рядах 63-й бригады ВСУ под Красным Лиманом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах со ссылкой на... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T11:42:00+03:00
2025-10-25T11:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
денис пушилин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
красный лиман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_104:227:2944:1824_1920x0_80_0_0_030af6f13094a08e80e8b7e6de939169.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20251022/zelenskiy-2049747848.html
украина
донецкая народная республика
красный лиман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_36c738e0d671371db84e3e95e9337538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, красный лиман
Специальная военная операция на Украине, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман
Появились подробности о положении боевиков ВСУ под Красным Лиманом

Радиоперехваты говорят о панике в 63-й бригаде ВСУ под Красным Лиманом

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Панические настроения господствуют в рядах 63-й бригады ВСУ под Красным Лиманом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехваты.
Ранее в силовых структурах рассказали РИА Новости, что украинское командование бросает под Красный Лиман необученное пополнение, так как ВСУ несут большие потери на краснолиманском направлении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Тяжелая ситуация сложилась для 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В радиоперехватах встречается паника, несогласованность действий и связи между подразделениями", - сообщили в силовых структурах.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что активное продвижение бойцов ВС РФ на краснолиманском направлении спецоперации приближает ДНР к решению проблемы водной блокады, устроенной Украиной.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Зеленский дал приказ "клепать фейки" о победах ВСУ, сообщил Рогов
22 октября, 06:17
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаКрасный Лиман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала