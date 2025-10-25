https://ria.ru/20251025/vsu--2050553519.html
Появились подробности о положении боевиков ВСУ под Красным Лиманом
Появились подробности о положении боевиков ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 25.10.2025
Появились подробности о положении боевиков ВСУ под Красным Лиманом
Панические настроения господствуют в рядах 63-й бригады ВСУ под Красным Лиманом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах со ссылкой на... РИА Новости, 25.10.2025
https://ria.ru/20251022/zelenskiy-2049747848.html
Появились подробности о положении боевиков ВСУ под Красным Лиманом
Радиоперехваты говорят о панике в 63-й бригаде ВСУ под Красным Лиманом