Рейтинг@Mail.ru
СМИ: администрация Трампа не направляла Ким Чен Ыну приглашение на встречу - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/vstrecha-2050609119.html
СМИ: администрация Трампа не направляла Ким Чен Ыну приглашение на встречу
СМИ: администрация Трампа не направляла Ким Чен Ыну приглашение на встречу - РИА Новости, 25.10.2025
СМИ: администрация Трампа не направляла Ким Чен Ыну приглашение на встречу
Администрация президента США Дональда Трампа пока не направляла лидеру КНДР Ким Чен Ыну приглашение на встречу в ходе своего азиатского турне, сообщает газета... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T19:23:00+03:00
2025-10-25T19:23:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
сша
сингапур (город)
дональд трамп
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147815/28/1478152817_0:283:3076:2013_1920x0_80_0_0_1a2df4bc915a4d3b33dfe6ac10fd6407.jpg
https://ria.ru/20251025/tramp-2050527787.html
https://ria.ru/20251024/kndr-2050242516.html
кндр (северная корея)
сша
сингапур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147815/28/1478152817_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_d1fb885caf4c61001d9611e081c49f40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), сша, сингапур (город), дональд трамп, ким чен ын
В мире, КНДР (Северная Корея), США, Сингапур (город), Дональд Трамп, Ким Чен Ын
СМИ: администрация Трампа не направляла Ким Чен Ыну приглашение на встречу

WSJ: администрация Трампа пока не направляла Ким Чен Ыну приглашение на встречу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа пока не направляла лидеру КНДР Ким Чен Ыну приглашение на встречу в ходе своего азиатского турне, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
В субботу Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своего азиатского турне.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном
Вчера, 06:59
"Администрация Трампа не направляла Ким (Чен Ыну - ред.) приглашение на встречу. Единственным обращением был комментарий Трампа прессе", - говорится в сообщении.
Как заявили изданию неназванные нынешние и бывшие чиновники США, признание того, что КНДР является и, вероятно, останется ядерной державой, является "реальностью достижений Пхеньяна".
Президент США выразил надежду встретиться с лидером КНДР и возобновить личную дипломатию, которая ранее привела к трем встречам между ними: в Сингапуре в июне 2018 года, в Ханое в феврале 2019 года и в деревне Пханмунджом на межкорейской границе в июне 2019 года.
Со своей стороны, Ким Чен Ын ранее заявил о готовности к диалогу с Трампом, но только при условии отказа Вашингтона от требований денуклеаризации КНДР, подчеркнув при этом, что лично у него "хорошая память" о нынешнем президенте США.
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Ким Чен Ын заявил, что дружба России и КНДР сейчас находится на пике
24 октября, 02:02
 
В миреКНДР (Северная Корея)СШАСингапур (город)Дональд ТрампКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала