СМИ: администрация Трампа не направляла Ким Чен Ыну приглашение на встречу

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа пока не направляла лидеру КНДР Ким Чен Ыну приглашение на встречу в ходе своего азиатского турне, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
В субботу Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своего азиатского турне.
"Администрация Трампа не направляла Ким (Чен Ыну - ред.) приглашение на встречу. Единственным обращением был комментарий Трампа прессе", - говорится в сообщении.
Как заявили изданию неназванные нынешние и бывшие чиновники США, признание того, что КНДР является и, вероятно, останется ядерной державой, является "реальностью достижений Пхеньяна".
Со своей стороны, Ким Чен Ын ранее заявил о готовности к диалогу с Трампом, но только при условии отказа Вашингтона от требований денуклеаризации КНДР, подчеркнув при этом, что лично у него "хорошая память" о нынешнем президенте США.
Ким Чен Ын заявил, что дружба России и КНДР сейчас находится на пике
24 октября, 02:02