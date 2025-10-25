Рейтинг@Mail.ru
25.10.2025
01:28 25.10.2025
Дмитриев отказался подтвердить встречу с Уиткоффом в ходе визита в США
Дмитриев отказался подтвердить встречу с Уиткоффом в ходе визита в США
сша, россия, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
США, Россия, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
© AP Photo / Alex BrandonСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью Fox News отказался подтвердить предстоящую встречу с Уиткоффом, заявив, что встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа.
"Мы не можем подтвердить конкретные детали. Мы встретимся с некоторыми членами команды администрации Трампа", - сообщил он на вопрос о том, с кем именно планирует встречаться в рамках визита в США.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Уиткофф хочет понять, чего хочет Россия, заявил Дмитриев
Вчера, 23:05
 
СШАРоссияКирилл ДмитриевДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
