ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью Fox News отказался подтвердить предстоящую встречу с Уиткоффом, заявив, что встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа.
https://ria.ru/20251025/vstrecha-2050512464.html
Дмитриев отказался подтвердить встречу с Уиткоффом в ходе визита в США
Дмитриев отказался подтвердить встречу с Уиткоффом в ходе визита в США - РИА Новости, 25.10.2025
Дмитриев отказался подтвердить встречу с Уиткоффом в ходе визита в США
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью Fox News... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T01:28:00+03:00
2025-10-25T01:28:00+03:00
2025-10-25T01:28:00+03:00
сша
россия
кирилл дмитриев
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050440473_0:69:2867:1682_1920x0_80_0_0_c0fc24a0a0b0f7fad2cfd787c0d3c529.jpg
https://ria.ru/20251024/ukraina-2050500450.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050440473_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_f7fbbaaf0f1e8a7ebbc8e5cbeddd9136.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
США, Россия, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев отказался подтвердить встречу с Уиткоффом в ходе визита в США
Дмитриев отказался подтвердить встречу с Уиткоффом во время визита в США
© AP Photo / Alex BrandonСтив Уиткофф
© AP Photo / Alex Brandon
Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в