Рейтинг@Mail.ru
Володин предложил конфисковать имущество инициаторов воровства активов - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/volodin-2050619337.html
Володин предложил конфисковать имущество инициаторов воровства активов
Володин предложил конфисковать имущество инициаторов воровства активов - РИА Новости, 25.10.2025
Володин предложил конфисковать имущество инициаторов воровства активов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правильно было бы конфисковать имущество и активы инициаторов решений о воровстве замороженных активов РФ в... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T21:31:00+03:00
2025-10-25T21:31:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017697928_0:0:2672:1504_1920x0_80_0_0_d01c6a43c737b2c20715bbc9af0d2ebe.jpg
https://ria.ru/20251025/aktivy-2050614565.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017697928_0:0:2672:2004_1920x0_80_0_0_86386777becee41cd012eb5b414c76b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вячеслав володин, госдума рф, евросоюз
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Евросоюз
Володин предложил конфисковать имущество инициаторов воровства активов

Володин предложил конфисковать имущество инициаторов воровства активов России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правильно было бы конфисковать имущество и активы инициаторов решений о воровстве замороженных активов РФ в счёт возврата украденных средств.
"Считаем правильным, чтобы у инициаторов этих решений и принимающих их в различных органах власти было конфисковано имущество и любые активы, принадлежащие им, в счёт уплаты средств, украденных у Российской Федерации", - написал Володин в своем канале на платформе Мах, говоря о предложениях стран ЕС по использованию замороженных российских активов.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает на заседании в Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Полное безумие". СМИ раскрыли план Бельгии с российскими активами
Вчера, 20:51
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала