Европе придется вернуть украденное, заявил Володин

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Странам Европы, причастным к изъятию замороженных российских активов, придется вернуть украденное с процентами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Европейским государствам, замешанным в воровстве, придётся это сделать, выплатив суммы куда большие, с начисленными процентами", — написал он в мессенджере Max

Володин добавил, что за решения об использовании этих активов придется отвечать не только тем, кто их принимает сегодня, но и будущим поколениям в ЕС. Он также подчеркнул, что правильно было бы конфисковать имущество и активы инициаторов этих мер в счет возврата украденных средств.

В четверг страны ЕС не смогли согласовать предложение Еврокомиссии по использованию российских активов на нужды Киева. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что рассчитывает принять решение по этому вопросу в декабре.

В сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев будет обязан вернуть этот заем только в том случае, если Москва выплатит "репарации". В то же время внутри Евросоюза отсутствует согласие по этому вопросу. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что идеи о выплате Россией неких репараций оторваны от реальности.