Европе придется вернуть украденное, заявил Володин
Европе придется вернуть украденное, заявил Володин
Володин: ЕС придется вернуть украденные активы РФ с процентами
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Странам Европы, причастным к изъятию замороженных российских активов, придется вернуть украденное с процентами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Европейским государствам, замешанным в воровстве, придётся это сделать, выплатив суммы куда большие, с начисленными процентами", — написал он в мессенджере Max
.
Володин добавил, что за решения об использовании этих активов придется отвечать не только тем, кто их принимает сегодня, но и будущим поколениям в ЕС. Он также подчеркнул, что правильно было бы конфисковать имущество и активы инициаторов этих мер в счет возврата украденных средств.
В четверг страны ЕС
не смогли согласовать предложение Еврокомиссии по использованию российских активов на нужды Киева. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что рассчитывает принять решение по этому вопросу в декабре.
В сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев будет обязан вернуть этот заем только в том случае, если Москва выплатит "репарации". В то же время внутри Евросоюза отсутствует согласие по этому вопросу. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что идеи о выплате Россией неких репараций оторваны от реальности.
Со своей стороны, премьер Бельгии Барт де Вевер позже призвал Евросоюз готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют средства в России в случае ее ответа на использование суверенных активов.