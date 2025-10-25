Рейтинг@Mail.ru
Володин предупредил о последствиях, если ЕС решит изъять российские активы
25.10.2025
Володин предупредил о последствиях, если ЕС решит изъять российские активы
Володин предупредил о последствиях, если ЕС решит изъять российские активы - РИА Новости, 25.10.2025
Володин предупредил о последствиях, если ЕС решит изъять российские активы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за решения об использовании замороженных активов РФ придется отвечать не только тем, кто их принимает сегодня, РИА Новости, 25.10.2025
Володин предупредил о последствиях, если ЕС решит изъять российские активы

Володин: будущим поколениям в ЕС придется отвечать за решения по активам РФ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за решения об использовании замороженных активов РФ придется отвечать не только тем, кто их принимает сегодня, но и будущим поколениям в ЕС.
"За такие решения придётся платить не только тем, кто их сегодня принимает, но и будущим поколениям", - написал он в своем канале в мессенджере Max.
Позиция Бельгии по российским активам застала ЕС врасплох, пишут СМИ
24 октября, 10:15
24 октября, 10:15
В четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов РФ на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании. Ранее премьер Бельгии заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В Бельгии рассказали, на что пойдут российские активы, если их конфискуют
24 октября, 21:58
24 октября, 21:58
 
