Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Температура в Москве в ближайшие три дня составит плюс 5-7 градусов ночью и 10-12 днём, что больше соответствует норме для конца сентября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.