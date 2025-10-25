https://ria.ru/20251025/vilfand-2050517084.html
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 25.10.2025
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных
Температура в Москве в ближайшие три дня составит плюс 5-7 градусов ночью и 10-12 днём, что больше соответствует норме для конца сентября, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T03:17:00+03:00
2025-10-25T03:17:00+03:00
2025-10-25T03:17:00+03:00
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581205_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2d4912dbc5248a48bcf930806428d9b.jpg
https://ria.ru/20251019/pogoda-2049179430.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581205_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_1dc03622278f350e18400077fd3070ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных
Вильфанд: температура в выходные в Москве будет как в конце сентября