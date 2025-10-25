Рейтинг@Mail.ru
"Осталось полгода". Венгрия готова к войне с Евросоюзом
08:00 25.10.2025
"Осталось полгода". Венгрия готова к войне с Евросоюзом
Будапешт вступил в открытую конфронтацию с Брюсселем. Еврочиновники не скрывают, что хотят видеть в Венгрии другое правительство, и уже вмешиваются в подготовку
Оленченко: выборы в Венгрии приблизят развал Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Будапешт вступил в открытую конфронтацию с Брюсселем. Еврочиновники не скрывают, что хотят видеть в Венгрии другое правительство, и уже вмешиваются в подготовку к парламентским выборам. В ответ премьер-министр Виктор Орбан обвинил ЕС в разжигании войны. Как разворачиваются события — в материале РИА Новости.

Война с Брюсселем

Правящая партия "Фидес" организовала в Будапеште "Марш мира". На улицы вышли не меньше 70 тысяч человек. По словам Орбана, он еще не видел так много своих сторонников в одном месте.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Как отмечают СМИ, цель акции — не только демонстрация единства нации, но и четкий сигнал международному сообществу: Венгрия готова защищать суверенитет и стремится избежать конфликтов. Участники шествия несли национальные флаги, портреты Дональда Трампа и плакаты "Мы не хотим умирать за Украину".
На митинге Орбан заявил: Венгрия противостоит "брюссельским милитаристам". "В самом сердце Европы есть страна, которая не боится идти своим путем", — подчеркнул он.
"Брюссельская империя" хочет, чтобы венгры стали европейцами без гражданства, но молодежь не должна забывать: они — свободный и гордый народ, продолжил премьер-министр. И от "брюссельской настройки" нужно избавиться.
Орбан уверен: у евробюрократов закончились деньги, однако они все равно хотят воевать. Поэтому требуют повысить налоги, отменить льготы и ввести "военную дань". В Брюсселе твердят о помощи Украине, хотя на повестке дня — лишь ее раздел.
Шествие "Марш мира" в поддержку политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
Шествие марш мира в поддержку политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Rudolf Karancsi
Шествие "Марш мира" в поддержку политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
"Сегодня мы посылаем сообщение всему миру. Венгры говорят: "Нет войне! Мы не умрем за Украину! Мы не отправим наших детей на бойню по приказу Брюсселя", — подчеркнул глава государства.
Примечательно, что ради "Марша мира" он отложил визит в Брюссель на саммит ЕС. Там как раз обсуждали, где найти средства для киевского режима.
Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что радикализация риторики Орбана связана с его усталостью от брюссельских претензий. "Премьер Венгрии волевой человек, говоря по-русски, у него накипело. Вот и решил расставить точки над i", отметил эксперт в беседе с РИА Новости.
Флаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште
Кроме того, "Марш мира" дал старт предвыборной кампании "Фидес". Голосование назначено на апрель, и уже пора приступить к агитации.
"Конечно, Брюссель будет вмешиваться, поскольку сохранение нынешнего правительства в Венгрии усугубит кризис. ЕС и так близок к распаду, а если партия Орбана победит вопреки давлению евробюрократов, конец станет еще ближе", — уверен Оленченко.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
"Европейцев научат умирать". ЕС готовится к походу на Россию
10 марта, 08:00
10 марта, 08:00

Битва за Будапешт

"Марш мира" состоялся 23 октября — в годовщину венгерского восстания 1956-го. Главная оппозиционная партия "Тиса" тоже воспользовалась памятной датой.
Ее лидер Петер Мадьяр обвинил главу правительства в разрушении страны, нецелевом расходовании государственных средств и расколе нации. "Я призываю всех держаться вместе и пережить эти шесть горьких месяцев, а затем протянуть руку тем, кто собрался сегодня на другом мероприятии (митинге Орбана. — Прим. ред.)", — сказал он.
Плакат о том, что венгры против вступления Украины в ЕС, на улицах Будапешта
Плакат о том, что венгры против вступления Украины в ЕС, на улицах Будапешта - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости
Плакат о том, что венгры против вступления Украины в ЕС, на улицах Будапешта
Впрочем, понять друг друга будет непросто. К примеру, оппозиционеры скандировали: "Русские, убирайтесь домой!" Так они указывали на то, что Орбан слишком сблизился с Москвой. Разумеется, Мадьяр в целом поддерживает внешнюю политику Брюсселя.
Тем не менее, согласно опросам, "Фидес" — самая популярная в стране партия. По данным социологической службы Alapjogokért Központ, ее поддерживают 47% венгров, компания Publicus насчитала 45%. Однако "Тиса" дышит в затылок: 42 и 38% соответственно.
В 2022-м социологи тоже предсказывали сложные для Орбана выборы, но его партия одержала уверенную победу: 54,1% против 34,46 у главного соперника, движения "Вместе за Венгрию".
Плакат с карикатурой на Зеленского и Мадьяра
Плакат с карикатурой на Зеленского и Мадьяра - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости
Плакат с карикатурой на Зеленского и Мадьяра
"К венгерским опросам нужно относиться с осторожностью, — объясняет РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. — В основном они отражают настроения жителей Будапешта и других крупных городов. А большинство сторонников Орбана — в глубинке".
Антиправительственный митинг в Бухаресте, Румыния - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
"Будет хуже". К чему США толкают Европу
6 марта, 08:00
6 марта, 08:00

Решающая схватка

"Тиса" не участвовала в выборах 2022-го. Эту партию основали в 2020-м, но значимой политической силой она стала только в 2024-м, когда к ней присоединился Мадьяр. Причем до 2023-го он был женат на Юдит Варге, которая с 2019-го по 2023-й возглавляла Министерство юстиции в правительстве Орбана, затем была депутатом парламента от "Фидес". У них трое детей, но это не помешало Мадьяру тайно сделать запись домашнего разговора, когда супруга призналась, что правительство вмешивалось в судебное разбирательство коррупционных дел и оказывало давление на прокуроров. Теперь Варга обвиняет бывшего мужа в психическом насилии.
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : Paks II Nuclear Power Plant Private Company Limited
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Примечательно, что Мадьяр, позиционирующий себя как сторонника европейских ценностей, все же обещает не отказываться от дешевого российского газа. Как и Орбан, он называет Украину "разоренной войной страной", не готовой к вступлению в ЕС. Но оговаривается: после победы на выборах его партия может провести референдум по вопросу евроинтеграции Киева. При этом лидер "Тисы" симпатизирует Дональду Трампу. Правда, если Орбан делает акцент на том, что американский лидер хочет дружить с Россией, то Мадьяр считает его политику принуждением Москвы к миру.
По мнению Трухачева, лидера "Тисы" нельзя назвать марионеткой Евросоюза. Он проводит очень осторожную политику, надеясь на голоса избирателей, которые могли бы поддержать Орбана, и это делает его опасным противником.
"Большинство евробюрократов согласны с тем, что должен победить Мадьяр, и они все сделают для этого. Например, пообещают разморозить 30 миллиардов евро из средств ЕС, предназначенных для развития страны. Позиции Орбана сильны, но и вмешательство будет серьезным", — рассуждает эксперт.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Если Мадьяр возглавит Венгрию, он может отказаться от газового контракта с Россией, хотя сейчас утверждает обратное, добавляет Трухачев. В то же время лидер "Тисы" не отправит войска на Украину, как бы этого ни хотел Евросоюз, и не откроет границы для мигрантов — население к этому совершенно не готово. "Также весьма вероятно, что Брюссель пойдет навстречу Будапешту и заставит Киев создать венгерскую автономию в Карпатах", — уточняет политолог.
Если же выиграет Орбан, ЕС не удастся заставить ЦИК Венгрии пересмотреть результаты или организовать массовые протесты. Трухачев уверен: правительство "Фидес" достаточно устойчивое, чтобы без особых проблем противостоять подобным попыткам.
 
В миреБрюссельВенгрияМоскваВладимир ОленченкоДональд ТрампРоссийский государственный гуманитарный университетЕвросоюзВиктор Орбан
 
 
