https://ria.ru/20251025/ustanovka-2050559494.html
ВС России поразили пусковую установку комплекса "Нептун"
ВС России поразили пусковую установку комплекса "Нептун" - РИА Новости, 25.10.2025
ВС России поразили пусковую установку комплекса "Нептун"
ВС РФ поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса "Нептун", цеха по производству БПЛА, сообщило Минобороны... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T12:21:00+03:00
2025-10-25T12:21:00+03:00
2025-10-25T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_bf7a6c2a6c13edd2d8f305de58b0f894.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_02109f04a1a4262dd6de568f7c0a9919.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
ВС России поразили пусковую установку комплекса "Нептун"
ВС России поразили пусковую установку берегового ракетного комплекса "Нептун"