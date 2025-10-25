https://ria.ru/20251025/ukraina-2050604584.html
Комбриг ВСУ допустил массовую гибель солдат из-за фото в соцсетях
Комбриг ВСУ допустил массовую гибель солдат из-за фото в соцсетях - РИА Новости, 25.10.2025
Комбриг ВСУ допустил массовую гибель солдат из-за фото в соцсетях
Неопытный комбриг 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, полковник Анатолий Савич допустил массовую гибель личного состава из-за своего... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T18:44:00+03:00
2025-10-25T18:44:00+03:00
2025-10-25T22:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444738_0:154:2321:1460_1920x0_80_0_0_5cd2207a719fef655ab6393dd06f50e0.jpg
https://ria.ru/20251025/udar-2050559729.html
https://ria.ru/20251025/filippo-2050540600.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444738_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_24cacd93b8171845aaa3ead723a34e4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Комбриг ВСУ допустил массовую гибель солдат из-за фото в соцсетях
Комбриг ВСУ Савич допустил массовую гибель личного состава из-за фото в соцсетях
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Неопытный комбриг 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, полковник Анатолий Савич допустил массовую гибель личного состава из-за своего пристрастия постить в соцсетях фото построений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В социальных сетях распространяются некрологи погибших военнослужащих 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ
. Их объединяют локация и дата гибели, что может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады. Многие из них скончались позже в госпиталях", — сказал собеседник агентства.
По словам представителя силовых структур, это произошло из-за тяги командира бригады устраивать построения прямо на передовой, после чего публиковать фотоотчеты в социальных сетях.
"Неопытный комбриг думал, что (в случае. — Прим. ред.) если на участке фронта не идут интенсивные боевые действия, то можно в любой момент объявить построение для награждения, а заодно и покрасоваться новым комплектом тактической формы одежды перед военнослужащими женского пола. На фото прекрасно видно, что личный состав стоит без средств индивидуальной защиты, что в разы повышает шансы построиться в последний раз в своей жизни", — заявил собеседник агентства.
Савича назначили комбригом 105-й отдельной бригады теробороны ВСУ совсем недавно, он сменил на этой должности Евгения Фоменко. Полковник родом из Старого Самбора Львовской области
, где проживает с женой и детьми на улице Степана Бандеры, отметил представитель силовых структур.