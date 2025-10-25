Рейтинг@Mail.ru
Комбриг ВСУ допустил массовую гибель солдат из-за фото в соцсетях
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 25.10.2025 (обновлено: 22:55 25.10.2025)
Комбриг ВСУ допустил массовую гибель солдат из-за фото в соцсетях
Комбриг ВСУ допустил массовую гибель солдат из-за фото в соцсетях - РИА Новости, 25.10.2025
Комбриг ВСУ допустил массовую гибель солдат из-за фото в соцсетях
Неопытный комбриг 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, полковник Анатолий Савич допустил массовую гибель личного состава из-за своего... РИА Новости, 25.10.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
украина
Новости
вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Комбриг ВСУ допустил массовую гибель солдат из-за фото в соцсетях

Комбриг ВСУ Савич допустил массовую гибель личного состава из-за фото в соцсетях

Обучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Неопытный комбриг 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, полковник Анатолий Савич допустил массовую гибель личного состава из-за своего пристрастия постить в соцсетях фото построений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В социальных сетях распространяются некрологи погибших военнослужащих 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Их объединяют локация и дата гибели, что может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады. Многие из них скончались позже в госпиталях", — сказал собеседник агентства.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
Вчера, 12:23
По словам представителя силовых структур, это произошло из-за тяги командира бригады устраивать построения прямо на передовой, после чего публиковать фотоотчеты в социальных сетях.
"Неопытный комбриг думал, что (в случае. — Прим. ред.) если на участке фронта не идут интенсивные боевые действия, то можно в любой момент объявить построение для награждения, а заодно и покрасоваться новым комплектом тактической формы одежды перед военнослужащими женского пола. На фото прекрасно видно, что личный состав стоит без средств индивидуальной защиты, что в разы повышает шансы построиться в последний раз в своей жизни", — заявил собеседник агентства.
Савича назначили комбригом 105-й отдельной бригады теробороны ВСУ совсем недавно, он сменил на этой должности Евгения Фоменко. Полковник родом из Старого Самбора Львовской области, где проживает с женой и детьми на улице Степана Бандеры, отметил представитель силовых структур.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после заявления об Украине
Вчера, 10:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
