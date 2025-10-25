Депутат Рады рассказала, кто делает карьеру в украинской армии

"И как бы это ни было страшно, но именно такие командиры постепенно поднимались и поднимались. И я вижу: чем больше их становится в командовании и чем больше для них люди - это просто ресурс, тем больше их начинают бояться уже командиры ниже по субординации. И начался разрыв. Просто начался разрыв между теми, кто непосредственно выполняет боевые задачи, и их командованием. То есть мы стали просто ресурсами", - подытожила парламентарий.