Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады рассказала, кто делает карьеру в украинской армии - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/ukraina-2050601426.html
Депутат Рады рассказала, кто делает карьеру в украинской армии
Депутат Рады рассказала, кто делает карьеру в украинской армии - РИА Новости, 25.10.2025
Депутат Рады рассказала, кто делает карьеру в украинской армии
Депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол заявила, что в украинской армии карьеру делают "мясники" - офицеры, которые к солдатам относятся как к ресурсу и РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T18:22:00+03:00
2025-10-25T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
татьяна черновол
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889432718_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fc9dabf6b05bb0265a770403a7959b0.jpg
https://ria.ru/20251025/vsu-2050593326.html
https://ria.ru/20251025/akhmat-2050572948.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889432718_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6f6d743c5f3ea3b8e419ce3e600c3c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, татьяна черновол, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Татьяна Черновол, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Депутат Рады рассказала, кто делает карьеру в украинской армии

Черновол: в украинской армии карьеру делают те, кто готов жертвовать солдатами

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол заявила, что в украинской армии карьеру делают "мясники" - офицеры, которые к солдатам относятся как к ресурсу и готовы ими жертвовать ради выполнения приказов, несмотря на потери.
"Проблематика в том, что у нас постепенно за все четыре года... карьеру в армии делали мясники. То есть те, кому не жалко было жертвовать солдатами. Они очень классно выполняли берки (боевое распоряжение - ред.). Вот берка пришла - они ее быстро выполнили, Для них солдаты стали ресурсом", - сказала Черновол в видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна.ua".
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Регулярная ложь". В Раде набросились на Сырского из-за провалов ВСУ
Вчера, 17:02
По ее словам, такие командиры нравились высшему командованию, поскольку быстро выполняли поставленные боевые распоряжения, невзирая на потери.
"И как бы это ни было страшно, но именно такие командиры постепенно поднимались и поднимались. И я вижу: чем больше их становится в командовании и чем больше для них люди - это просто ресурс, тем больше их начинают бояться уже командиры ниже по субординации. И начался разрыв. Просто начался разрыв между теми, кто непосредственно выполняет боевые задачи, и их командованием. То есть мы стали просто ресурсами", - подытожила парламентарий.
Украинский пленный, захваченный батальоном Запад-Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Кадыров опубликовал кадры с пленным ВСУ, которому грозила голодная смерть
Вчера, 14:05
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаТатьяна ЧерноволВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала