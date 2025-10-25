https://ria.ru/20251025/ukraina-2050601426.html
Депутат Рады рассказала, кто делает карьеру в украинской армии
Депутат Рады рассказала, кто делает карьеру в украинской армии - РИА Новости, 25.10.2025
Депутат Рады рассказала, кто делает карьеру в украинской армии
Депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол заявила, что в украинской армии карьеру делают "мясники" - офицеры, которые к солдатам относятся как к ресурсу и РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T18:22:00+03:00
2025-10-25T18:22:00+03:00
2025-10-25T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
татьяна черновол
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889432718_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fc9dabf6b05bb0265a770403a7959b0.jpg
https://ria.ru/20251025/vsu-2050593326.html
https://ria.ru/20251025/akhmat-2050572948.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889432718_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6f6d743c5f3ea3b8e419ce3e600c3c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, татьяна черновол, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Татьяна Черновол, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Депутат Рады рассказала, кто делает карьеру в украинской армии
Черновол: в украинской армии карьеру делают те, кто готов жертвовать солдатами
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол заявила, что в украинской армии карьеру делают "мясники" - офицеры, которые к солдатам относятся как к ресурсу и готовы ими жертвовать ради выполнения приказов, несмотря на потери.
"Проблематика в том, что у нас постепенно за все четыре года... карьеру в армии делали мясники. То есть те, кому не жалко было жертвовать солдатами. Они очень классно выполняли берки (боевое распоряжение - ред.). Вот берка пришла - они ее быстро выполнили, Для них солдаты стали ресурсом", - сказала Черновол
в видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна.ua
".
По ее словам, такие командиры нравились высшему командованию, поскольку быстро выполняли поставленные боевые распоряжения, невзирая на потери.
"И как бы это ни было страшно, но именно такие командиры постепенно поднимались и поднимались. И я вижу: чем больше их становится в командовании и чем больше для них люди - это просто ресурс, тем больше их начинают бояться уже командиры ниже по субординации. И начался разрыв. Просто начался разрыв между теми, кто непосредственно выполняет боевые задачи, и их командованием. То есть мы стали просто ресурсами", - подытожила парламентарий.