Украина и Швеция договорились о поставке до 150 боевых самолетов Gripen

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украина и Швеция договорились о поставке до 150-ти боевых самолетов Gripen, первые из которых Киев рассчитывает получить в следующем году, заявил Владимир Зеленский.

"Вместе со Швецией Украина значительно увеличит боевую авиацию. (Достигнута - ред.) договоренность со Швецией о боевых самолетах "Грипен"... Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.