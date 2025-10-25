Автор отмечает, что европейские партнеры Зеленского абсолютно ничего не могут сделать для того, чтобы приблизить реальное завершение конфликта. Вместо этого они делают пустые заявления и дают мнимые обещания главе киевского режима о том, что он может победить в конфликте, в котором у него не было и шанса.