"Все тщетно": в Европе сообщили о катастрофе из-за Украины - РИА Новости, 25.10.2025
07:10 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/ukraina-2050529214.html
"Все тщетно": в Европе сообщили о катастрофе из-за Украины
"Все тщетно": в Европе сообщили о катастрофе из-за Украины - РИА Новости, 25.10.2025
"Все тщетно": в Европе сообщили о катастрофе из-за Украины
Европейские страны имитируют поддержку Украины, не имея никакого плана действий, кроме обвинения России, пишет обозреватель Фабрицио Поджи в статье для портала... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T07:10:00+03:00
2025-10-25T07:10:00+03:00
в мире
киев
россия
украина
дональд трамп
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
https://ria.ru/20251025/rossiya-2050514178.html
https://ria.ru/20251025/zelenskiy-2050516215.html
https://ria.ru/20251025/ukraina-2050524206.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, киев, россия, украина, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, Киев, Россия, Украина, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
"Все тщетно": в Европе сообщили о катастрофе из-за Украины

L’Antidiplomatico: в ЕС не знают, как спасти Украину от поражения

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Европейские страны имитируют поддержку Украины, не имея никакого плана действий, кроме обвинения России, пишет обозреватель Фабрицио Поджи в статье для портала L’Antidiplomatico.
"Все тщетно: они не знают, куда двинуться, и бормочут о "мире", о "продолжительной поддержке" Киева, а теперь еще и бормочут что-то невнятное о "заморозке российских средств", одновременно принимая очередные санкции против европейского бизнеса", — говорится в публикации.
Американские флаги возле монумента Вашингтона - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Сыты по горло": в США выступили с предупреждением из-за России
02:03
Автор отмечает, что европейские партнеры Зеленского абсолютно ничего не могут сделать для того, чтобы приблизить реальное завершение конфликта. Вместо этого они делают пустые заявления и дают мнимые обещания главе киевского режима о том, что он может победить в конфликте, в котором у него не было и шанса.
"Они (Лидеры Европы. — Прим. Ред.) в полной растерянности и даже не пытаются этого скрыть: европейские правительства мечутся между неуклюжими попытками продемонстрировать силу в отношениях с Россией, громкими заявлениями о "поддержке Украины" и "гарантиях безопасности" Киеву, перемежающимися вялыми показными церемониями у американского алтаря", — сыронизировал журналист.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Страшная беда": депутат Рады рассказал о том, что совершил Зеленский
02:47
При этом, пояснил Поджи, когда Зеленский остается без привычной для него поддержки, — как во время недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом — становится очевидным, что у него самого нет никакого плана или позиции — например, после проевропейских подбадриваний он снова возвращается к риторике, которую не может себе позволить в общении с главой Белого дома.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Ивченко признал, что условия прекращения украинского конфликта для главы киевского режима будут намного хуже, чем предложенные ему в Стамбуле в 2022 году. По его словам, если какие-то договоренности будут достигнуты без Украины, то Зеленского просто поставят перед фактом и принудят к их выполнению.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Полный проигрыш": в Раде сделали заявление об окончании конфликта
05:36
 
В миреКиевРоссияУкраинаДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
