МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Европейские страны имитируют поддержку Украины, не имея никакого плана действий, кроме обвинения России, пишет обозреватель Фабрицио Поджи в статье для портала L’Antidiplomatico.
"Все тщетно: они не знают, куда двинуться, и бормочут о "мире", о "продолжительной поддержке" Киева, а теперь еще и бормочут что-то невнятное о "заморозке российских средств", одновременно принимая очередные санкции против европейского бизнеса", — говорится в публикации.
Автор отмечает, что европейские партнеры Зеленского абсолютно ничего не могут сделать для того, чтобы приблизить реальное завершение конфликта. Вместо этого они делают пустые заявления и дают мнимые обещания главе киевского режима о том, что он может победить в конфликте, в котором у него не было и шанса.
"Они (Лидеры Европы. — Прим. Ред.) в полной растерянности и даже не пытаются этого скрыть: европейские правительства мечутся между неуклюжими попытками продемонстрировать силу в отношениях с Россией, громкими заявлениями о "поддержке Украины" и "гарантиях безопасности" Киеву, перемежающимися вялыми показными церемониями у американского алтаря", — сыронизировал журналист.
При этом, пояснил Поджи, когда Зеленский остается без привычной для него поддержки, — как во время недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом — становится очевидным, что у него самого нет никакого плана или позиции — например, после проевропейских подбадриваний он снова возвращается к риторике, которую не может себе позволить в общении с главой Белого дома.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Ивченко признал, что условия прекращения украинского конфликта для главы киевского режима будут намного хуже, чем предложенные ему в Стамбуле в 2022 году. По его словам, если какие-то договоренности будут достигнуты без Украины, то Зеленского просто поставят перед фактом и принудят к их выполнению.