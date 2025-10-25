Рейтинг@Mail.ru
"Полный проигрыш": в Раде сделали заявление об окончании конфликта - РИА Новости, 25.10.2025
05:36 25.10.2025
"Полный проигрыш": в Раде сделали заявление об окончании конфликта
Условия прекращения украинского конфликта для Владимира Зеленского будут намного хуже, чем предложенные ему в Стамбуле в 2022 году, предупредил депутат... РИА Новости, 25.10.2025
в мире
украина
россия
стамбул
владимир зеленский
владимир путин
кирилл дмитриев
верховная рада украины
украина
россия
стамбул
в мире, украина, россия, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, кирилл дмитриев, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, Верховная Рада Украины
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Условия прекращения украинского конфликта для Владимира Зеленского будут намного хуже, чем предложенные ему в Стамбуле в 2022 году, предупредил депутат Верховной рады Вадим Ивченко.
«
"Это (Мир. — Прим. Ред.) точно не будет на тех условиях, на которых хочет Украина. <…> Мы должны понимать, что компромиссы будут. И они будут для Украины, может, хуже, чем для (Владимира. — Прим. Ред.) Путина", — сказал он.
При этом, продолжил парламентарий, если какие-то договоренности будут достигнуты без Украины, то Зеленского просто поставят перед фактом и принудят к их выполнению.
"Дальше (Президент США Дональд — Прим. Ред.) Трамп будет тихонько договариваться с европейскими лидерами, а Зеленский, фактически, поставлен — с ним не будут говорить, — но он будет поставлен в ситуацию, когда или так, или не будет даже европейской поддержки. Без европейской поддержки — это полный проигрыш. Мы это понимаем", — признал Ивченко.
В субботу глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно скорее. При этом он подчеркнул, что этого возможно достичь только учитывая интересы России.

В интервью Fox News Дмитриев отметил, что решение украинского конфликта включает всего несколько элементов, среди которых вопрос территорий, нейтралитет Украины и гарантии безопасности.

Президент России Владимир Путин, говоря о перспективах украинского урегулирования, неоднократно подчеркивал, что в первую очередь необходимо устранить первопричины кризиса, чтобы исключить возможность его повторения.
