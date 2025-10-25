"Полный проигрыш": в Раде сделали заявление об окончании конфликта

«

"Это (Мир. — Прим. Ред.) точно не будет на тех условиях, на которых хочет Украина. <…> Мы должны понимать, что компромиссы будут. И они будут для Украины, может, хуже, чем для (Владимира. — Прим. Ред.) Путина", — сказал он.