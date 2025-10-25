Рейтинг@Mail.ru
Украинцы в интернете распродают военную помощь из Италии - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 25.10.2025 (обновлено: 06:00 25.10.2025)
https://ria.ru/20251025/ukraina-2050521609.html
Украинцы в интернете распродают военную помощь из Италии
Украинцы в интернете распродают военную помощь из Италии - РИА Новости, 25.10.2025
Украинцы в интернете распродают военную помощь из Италии
Украинцы распродают на сайте объявлений уставные носки из военной помощи от Италии, выяснило РИА Новости, проанализировав данные из социальных сетей. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T04:19:00+03:00
2025-10-25T06:00:00+03:00
в мире
италия
пакистан
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050521476_0:11:592:343_1920x0_80_0_0_c81eaf5c394503322243970ca01fb48b.jpg
https://ria.ru/20251017/sukhpayki-2048760837.html
https://ria.ru/20251012/ukraina-2047764069.html
италия
пакистан
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050521476_0:0:592:444_1920x0_80_0_0_3dbe56db921b701829b19a01e3f1eaee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, пакистан, украина
В мире, Италия, Пакистан, Украина
Украинцы в интернете распродают военную помощь из Италии

Украинцы на сайтах объявлений распродают носки из военной помощи Италии

© РИА НовостиОбъявление о продаже термоносков из военной помощи Италии на украинских сайтах объявлений
Объявление о продаже термоносков из военной помощи Италии на украинских сайтах объявлений - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости
Объявление о продаже термоносков из военной помощи Италии на украинских сайтах объявлений. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинцы распродают на сайте объявлений уставные носки из военной помощи от Италии, выяснило РИА Новости, проанализировав данные из социальных сетей.
На украинском сайте объявлений предлагают купить армейские итальянские термоноски стоимостью 180 гривен (350 рублей) за пару. Носки представлены в трех цветах: черно-сером, сине-зеленом и зелено-черном.
Сухпаек военной помощи из Польши на украинском сайте объявлений - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Украинцы распродают сухпайки из Польши в интернете
17 октября, 04:47
Продавец уточняет, что эти носки предназначены специально для ношения с берцами. Они изготовлены из хлопка и синтетики по европейским армейским стандартам. Это гарантирует сухость и комфорт для ног даже в случае сильных нагрузок — "ходьбы на десятки километров, бегу по пересеченной местности".
Производителем товара является Пакистан. Носки импортированы по лицензии, как уточняется в описании объявления, дистрибьютор — итальянская компания Freelife SRL.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Украинцы распродают сухпайки из Канады
12 октября, 07:32
 
В миреИталияПакистанУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала