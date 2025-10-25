https://ria.ru/20251025/ukraina-2050521609.html
Украинцы в интернете распродают военную помощь из Италии
Украинцы распродают на сайте объявлений уставные носки из военной помощи от Италии, выяснило РИА Новости, проанализировав данные из социальных сетей. РИА Новости, 25.10.2025
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинцы распродают на сайте объявлений уставные носки из военной помощи от Италии, выяснило РИА Новости, проанализировав данные из социальных сетей.
На украинском сайте объявлений предлагают купить армейские итальянские термоноски стоимостью 180 гривен (350 рублей) за пару. Носки представлены в трех цветах: черно-сером, сине-зеленом и зелено-черном.
Продавец уточняет, что эти носки предназначены специально для ношения с берцами. Они изготовлены из хлопка и синтетики по европейским армейским стандартам. Это гарантирует сухость и комфорт для ног даже в случае сильных нагрузок — "ходьбы на десятки километров, бегу по пересеченной местности".
Производителем товара является Пакистан
. Носки импортированы по лицензии, как уточняется в описании объявления, дистрибьютор — итальянская компания Freelife SRL.