ТЦК замалчивают 99 процентов случаев избиения, заявили в Раде

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украинские ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы) замалчивают 99% случаев избиения мобилизуемых украинцев, заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук.
Глава комитета Верховной рады по информационной политике Никита Потураев ранее заявил, что почти все видеозаписи, свидетельствующие о силовом характере мобилизации на Украине, являются фальшивыми.
"Есть просто избитые люди - телефоны у них изымаются, камер обычно нет. Те камеры, которые при задержании ТЦК должны использовать, зачищаются (от неудобных записей - ред.) и потом не используются в помещении. Девяносто девять процентов случаев - вы о них никогда не узнаете", - заявил Камельчук в интервью агентству УНИАН, комментируя слова нардепа Потураева о проблеме.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.