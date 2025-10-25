В Киевской области мужчина попал в реанимацию после посещения военкомата

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мужчина в Киевской области попал в реанимацию с телесными повреждениями и сотрясением головного мозга после посещения военкомата, сообщает издание "Страна.ua".

"В Тараще Киевской области мужчину нашли избитым до потери памяти после контактов с ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.)... По её (матери мужчины - ред.) словам, сейчас сын находится в реанимации с телесными повреждениями, многочисленными ушибами, с сотрясением головного мозга и ничего не помнит", - говорится в публикации.

По данным издания, мать пострадавшего потеряла связь с сыном 15 октября, на следующий день она обратилась в полицию, где ей сообщили, что он в военкомате. Как отмечается, в военкомате ей сообщили, что её сына направили в воинскую часть.

Согласно информации издания, 18 октября мужчина был найден, он был сильно избит и без сознания. Также мужчина был в чужой одежде и с туго стянутым галстуком на шее, а рядом с ним лежала повестка в военкомат.