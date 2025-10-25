Рейтинг@Mail.ru
В Киевской области мужчина попал в реанимацию после посещения военкомата - РИА Новости, 25.10.2025
00:03 25.10.2025
В Киевской области мужчина попал в реанимацию после посещения военкомата
Мужчина в Киевской области попал в реанимацию с телесными повреждениями и сотрясением головного мозга после посещения военкомата, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.10.2025
в мире
киевская область
украина
страна.ua
вооруженные силы украины
киевская область
украина
в мире, киевская область, украина, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Киевская область, Украина, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Автомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мужчина в Киевской области попал в реанимацию с телесными повреждениями и сотрясением головного мозга после посещения военкомата, сообщает издание "Страна.ua".
"В Тараще Киевской области мужчину нашли избитым до потери памяти после контактов с ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.)... По её (матери мужчины - ред.) словам, сейчас сын находится в реанимации с телесными повреждениями, многочисленными ушибами, с сотрясением головного мозга и ничего не помнит", - говорится в публикации.
По данным издания, мать пострадавшего потеряла связь с сыном 15 октября, на следующий день она обратилась в полицию, где ей сообщили, что он в военкомате. Как отмечается, в военкомате ей сообщили, что её сына направили в воинскую часть.
Согласно информации издания, 18 октября мужчина был найден, он был сильно избит и без сознания. Также мужчина был в чужой одежде и с туго стянутым галстуком на шее, а рядом с ним лежала повестка в военкомат.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Женщина спасает своего супруга от ТЦК с помощью ружья - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Украинка с ружьем отбила мужа у сотрудников ТЦК
