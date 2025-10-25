Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российские военные ночью атаковали предприятия украинского ВПК и используемые ими объекты энергетики, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью вооруженными силами <...> нанесен групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу", — говорится в сводке.
Министерство уточнило, что армия выполнила задачу и поразила все цели.
Войска использовали для удара высокоточное оружие большой дальности наземного базирования и беспилотники.
Также авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия атаковали:
- пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового комплекса "Нептун";
- пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников;
- цеха по производству БПЛА.
Средства ПВО за сутки сбили две управляемые авиационные бомбы и 281 беспилотник.
