Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью вооруженными силами <...> нанесен групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу", — говорится в сводке.