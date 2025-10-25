Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 25.10.2025 (обновлено: 13:16 25.10.2025)
Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 25.10.2025
Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
Российские военные ночью атаковали предприятия украинского ВПК и используемые ими объекты энергетики, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.10.2025
Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

ВС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам и предприятиям ВПК Украины

© РИА Новости / Валентин Капустин
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российские военные ночью атаковали предприятия украинского ВПК и используемые ими объекты энергетики, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью вооруженными силами <...> нанесен групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу", — говорится в сводке.

Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Кировоградской области прогремели взрывы на нефтебазе и складах оружия
Вчера, 09:27
Министерство уточнило, что армия выполнила задачу и поразила все цели.
Войска использовали для удара высокоточное оружие большой дальности наземного базирования и беспилотники.
Дым на месте пожара в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Кличко сделал заявление после ночных событий в Киеве
Вчера, 10:41
Также авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия атаковали:
  • пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового комплекса "Нептун";
  • пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников;
  • цеха по производству БПЛА.
Средства ПВО за сутки сбили две управляемые авиационные бомбы и 281 беспилотник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
