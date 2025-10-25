https://ria.ru/20251025/udar-2050534800.html
В Харьковской области уничтожили крупное скопление боевиков ВСУ
В Харьковской области уничтожили крупное скопление боевиков ВСУ - РИА Новости, 25.10.2025
В Харьковской области уничтожили крупное скопление боевиков ВСУ
Армия атаковала крупное скопление украинских боевиков в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T06:36:00+03:00
2025-10-25T06:36:00+03:00
2025-10-25T08:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
https://ria.ru/20251022/spetsoperatsiya-2049748729.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Армия атаковала крупное скопление украинских боевиков в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В лесном массиве возле Светличного Харьковской области
ударом РСЗО уничтожено крупное скопление личного состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Противник потерял до взвода убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники.
Комментируя ситуацию в Харьковской области, президент Владимир Путин отмечал, что создание зоны безопасности идет по плану, а освобождение Волчанска — дело времени. Группировка "Запад" забрала почти две трети Купянска, его центр уже находится под контролем российской армии.
Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
В пятницу группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бологовка в Харьковской области.