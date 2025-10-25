Противник потерял до взвода убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники.

Комментируя ситуацию в Харьковской области, президент Владимир Путин отмечал, что создание зоны безопасности идет по плану, а освобождение Волчанска — дело времени. Группировка "Запад" забрала почти две трети Купянска, его центр уже находится под контролем российской армии.