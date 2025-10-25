Рейтинг@Mail.ru
Больше без предупреждений: Россия может нанести превентивный удар по Европе
08:00 25.10.2025
Больше без предупреждений: Россия может нанести превентивный удар по Европе
У природы нет плохой погоды, так же как и у российских ядерных сил, дары которых, как известно, нужно благодарно принимать. РИА Новости, 25.10.2025
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Аналитика
Больше без предупреждений: Россия может нанести превентивный удар по Европе

Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
У природы нет плохой погоды, так же как и у российских ядерных сил, дары которых, как известно, нужно благодарно принимать.
Хотя учения и проверки готовности российской ядерной триады проводятся фактически ежегодно и как раз осенью, нынешние учения прошли в аккурат после отмены (переноса) встречи президентов России и США и объявления Вашингтоном санкций против крупных российских энергетических компаний.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Минобороны показало кадры с пуском ракет в ходе тренировки ядерных сил
22 октября, 14:54
С учетом очевидного повышения уровня стратегической напряженности, в том числе связанного с потенциальной поставкой Украине американских крылатых ракет "Томагавк" и циркулирующими слухами о разрешении Киеву использовать западное оружие для ударов вглубь территории России, "ядерная тренировка" была воспринята многими слегка превратно: у нас прозвучало мнение "отлично, давно пора бахнуть первыми", а у них — "не посмеют, опять Кремль клеит тигра из бумаги".
Чтобы поставить точку в том, кто, куда и почему может или должен бахнуть и у кого тигры бумажнее, надо сделать простую вещь: обратиться к первоисточникам.
В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", то есть была обновлена российская ядерная доктрина, которая действует по сей день.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс в ходе тренировки стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Кое-кто страх потерял": японцев поразила тренировка ядерных сил России
23 октября, 19:05
Несмотря на то что внешне она осталась похожей, по факту изменилось очень многое.
Например, хотя остались формулировки, что "государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер", а применение ядерного оружия "является крайней и вынужденной мерой", из фразы "Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания" почему-то исчезло слово "исключительно". Если исходить из того, что "сдерживание" означает только реакцию на чьи-то действия или предотвращение чьих-то действий, то выход за рамки "исключительно сдерживания" может означать в теории возможность проактивных, предупреждающих и превентивных действий, хотя об этом не сказано прямо.
Другое важное изменение стратегического вокабуляра: в предыдущей версии доктрины Россия "оставляла за собой право использовать ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства". Сейчас болевой порог сильно понизился: ядерное оружие может быть использовано при "агрессии против Российской Федерации и (или) Республики Белоруссия <…> с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности".
Следующий момент: в новой доктрине выросло количество сценариев применения ЯО. Теперь мы можем и даже должны "бахнуть" при "поступлении достоверной информации о массированном старте (взлете) средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечении ими государственной границы РФ".
На этом месте вспомним недавние слова российского президента об "ошеломительном ответе". По какой-то причине большинство СМИ процитировали Путина так: "Ответ России в случае нанесения ударов Tomahawk по российской территории будет серьезным, если не сказать ошеломляющим". Так вот: Путин этого не говорил. Дословно он сказал: "Если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим". Слово "таким" означает "любым подобным", то есть неважно, что будет лететь в нашу сторону, как будет называться и кто это производил.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Трамп сказал. Трамп почти сделал
Вчера, 08:00
Но очень интересно другое — то, на что многие не обратили внимания.
Анонсируя обновление ядерной доктрины страны, в сентябре 2024 года Путин сказал, что в ней "дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания". Иначе говоря, военные угрозы, хоть и не являются сценариями, автоматически влекущими применение ЯО, также могут стать самостоятельными триггерами.
В новой доктрине к угрозам добавились следующие пункты, которые в 2024 году были будто списаны с того, что происходит сейчас:
  • создание новых или расширение существующих военных коалиций (блоков, союзов), приводящих к приближению их военной инфраструктуры к границам Российской Федерации; — привет Молдавии
  • действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории Российской Федерации, в том числе на блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям; — вспоминаем провокации в Балтийском море
  • действия потенциального противника, направленные на поражение (разрушение, уничтожение) экологически опасных объектов Российской Федерации, которые могут привести к техногенным, экологическим или социальным катастрофам; — тут сразу приходят на ум удары ВСУ по Запорожской АЭС
  • планирование и проведение потенциальным противником крупномасштабных военных учений вблизи границ Российской Федерации — например, учений НАТО Steadfast Noon.
Кроме того, к сценариям и угрозам прибавилось "осуществление ядерного сдерживания", которое в новой доктрине применимо "также в отношении государств, которые предоставляют контролируемую ими территорию, воздушное и (или) морское пространство и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против Российской Федерации". Пламенный привет Украине — и многим другим.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Трамп раскрыл самого опасного человека в своей команде
Вчера, 08:00
Получается, что с учетом новых вводных сложность и ответственность принятия решений в этой чувствительной сфере для российского руководства выросла на порядок. И сейчас чрезвычайно важно убедиться в том, что при этой сложности и напряженности вертикаль принятия и исполнения жизненных для страны решений работает как часы.
Для этого и была проведена тренировка ядерной триады России, вернее — и это важно — "тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами". Как уточнил в докладе Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, "на тренировке предлагается отработать порядок действий по санкционированию, применению ядерного оружия". Согласно нашей ядерной доктрине, "решение о применении ядерного оружия принимается президентом Российской Федерации", и тренировка показала безупречный уровень исполнения приказов Верховного главнокомандующего.
В свое время глава МИД России Сергей Лавров говорил, что "власти РФ надеются, что на Западе внимательно изучат обновленную ядерную доктрину России".
Это сделать желательно, но необязательно — достаточно просто внимательно слушать то, что говорит Путин, в том числе в комнате с красной кнопкой. И все будет хорошо.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Будапешт наш: раздвоение Запада не оставляет Украине ни шанса
Вчера, 08:00
 
