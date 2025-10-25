Рейтинг@Mail.ru
ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для пропаганды в СССР, пишет Telegraph
15:22 25.10.2025
ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для пропаганды в СССР, пишет Telegraph
ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для пропаганды в СССР, пишет Telegraph - РИА Новости, 25.10.2025
ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для пропаганды в СССР, пишет Telegraph
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США пыталось завербовать бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля для трансляции определенной... РИА Новости, 25.10.2025
ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для пропаганды в СССР, пишет Telegraph

Telegraph: ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для ведения пропаганды в СССР

© AP Photo / Len PuttnamПремьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль во время обращения к толпе у вербовочного центра в Лондоне, 24 апреля 1939 года
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль во время обращения к толпе у вербовочного центра в Лондоне, 24 апреля 1939 года. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США пыталось завербовать бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля для трансляции определенной антикоммунистической повестки в СССР в 1950-х годах, сообщает газета Telegraph со ссылкой на недавно опубликованные документы ведомства.
"Недавно опубликованные документы показывают, что работавшее при поддержке ЦРУ в Восточной Европе "Радио Свобода"*, которое вещало на СССР, надеялось, что сможет использовать премьер-министра Великобритании военного времени, чтобы настроить слушателей против их коммунистических лидеров", - говорится в статье.
Как сообщает газета, в период с 14 марта по 5 мая 1958 года руководители радиостанции, тайно финансировавшейся ЦРУ с 1951 по 1972 год, проводили специальную пропагандистскую операцию, направленную на "стимулирование инакомыслия" и "подрыв доверия к любой форме марксизма". Тогда руководители радиостанции сообщили руководству ЦРУ в штате Вирджиния, что они готовят специальную серию передач, приуроченных к 75-й годовщине смерти Карла Маркса.
В рассекреченном письме Черчилль упоминался в числе нескольких британских деятелей, которые, предположительно, должны были вести эти передачи. Также в письме перечислялись потенциальные гости из других стран, например, бывший президент Франции Жюль Венсан Ориоль и вице-канцлер Австрии Бруно Питтерман.
В письме не содержится подробностей об участии Черчилля в осуществлении этого плана и неясно, получил ли он в конечном счете соответствующее предложение от радиостанции.
* Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.
Иоахим Риббентроп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Опубликованы новые документы СВР о связях гитлеровцев с Западом в 1945 году
7 апреля, 02:44
 
