ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для пропаганды в СССР, пишет Telegraph

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США пыталось завербовать бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля для трансляции определенной антикоммунистической повестки в СССР в 1950-х годах, сообщает газета Telegraph со ссылкой на недавно опубликованные документы ведомства.
"Недавно опубликованные документы показывают, что работавшее при поддержке ЦРУ в Восточной Европе "Радио Свобода"*, которое вещало на СССР, надеялось, что сможет использовать премьер-министра Великобритании военного времени, чтобы настроить слушателей против их коммунистических лидеров", - говорится в статье.
Как сообщает газета, в период с 14 марта по 5 мая 1958 года руководители радиостанции, тайно финансировавшейся ЦРУ с 1951 по 1972 год, проводили специальную пропагандистскую операцию, направленную на "стимулирование инакомыслия" и "подрыв доверия к любой форме марксизма". Тогда руководители радиостанции сообщили руководству ЦРУ в штате Вирджиния, что они готовят специальную серию передач, приуроченных к 75-й годовщине смерти Карла Маркса.
В рассекреченном письме Черчилль упоминался в числе нескольких британских деятелей, которые, предположительно, должны были вести эти передачи. Также в письме перечислялись потенциальные гости из других стран, например, бывший президент Франции Жюль Венсан Ориоль и вице-канцлер Австрии Бруно Питтерман.
В письме не содержится подробностей об участии Черчилля в осуществлении этого плана и неясно, получил ли он в конечном счете соответствующее предложение от радиостанции.
* Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.