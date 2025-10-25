https://ria.ru/20251025/tsirk-2050596356.html
В Казани артист цирка упал и потерял сознание во время представления
В Казани артист цирка упал и потерял сознание во время представления - РИА Новости, 25.10.2025
В Казани артист цирка упал и потерял сознание во время представления
Артист цирка во время исполнения номера "Акробаты на BMX" на субботнем представлении в Казани неудачно упал и потерял сознание, его унесли с манежа на носилках... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T17:41:00+03:00
2025-10-25T17:41:00+03:00
2025-10-25T17:41:00+03:00
казань
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20250519/gimnastka-2017763861.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, происшествия
В Казани артист цирка упал и потерял сознание во время представления
В Казани акробата Циренщикова унесли с манежа на носилках после неудачного трюка
КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Артист цирка во время исполнения номера "Акробаты на BMX" на субботнем представлении в Казани неудачно упал и потерял сознание, его унесли с манежа на носилках и отправили в больницу, сообщает Казанский цирк на странице в соцсетях.
«
"Сегодня на дневном представлении в Казанском цирке артист Матвей Циренщиков из номера "Акробаты на BMX" во время выполнения трюка упал, ударился головой о манеж и на короткое время потерял сознание. Его унесли с манежа на носилках", - говорится в сообщении.
За кулисами дежурная медсестра цирка привела артиста в чувство и осмотрела - признаков травм обнаружено не было. Матвей пришел в себя, встал на ноги, никаких жалоб не высказывал. Тем не менее, по информации цирка, было принято решение отвезти его в больницу для проведения обследования. В клинике артист прошел необходимые медицинские процедуры.
Отмечается, что во время вступления артист был в защитном шлеме, как и другие участники номера.
"С Матвеем Циренщиковым все в порядке! Подозрения на сотрясение мозга не подтвердились - это показала компьютерная томография. Сейчас он отдыхает дома", - написал представитель цирка на странице, спустя пару часов.