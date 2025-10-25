Рейтинг@Mail.ru
В Казани артист цирка упал и потерял сознание во время представления
17:41 25.10.2025
В Казани артист цирка упал и потерял сознание во время представления
В Казани артист цирка упал и потерял сознание во время представления
Артист цирка во время исполнения номера "Акробаты на BMX" на субботнем представлении в Казани неудачно упал и потерял сознание, его унесли с манежа на носилках... РИА Новости, 25.10.2025
казань, происшествия
Казань, Происшествия
В Казани артист цирка упал и потерял сознание во время представления

В Казани акробата Циренщикова унесли с манежа на носилках после неудачного трюка

КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Артист цирка во время исполнения номера "Акробаты на BMX" на субботнем представлении в Казани неудачно упал и потерял сознание, его унесли с манежа на носилках и отправили в больницу, сообщает Казанский цирк на странице в соцсетях.
«
"Сегодня на дневном представлении в Казанском цирке артист Матвей Циренщиков из номера "Акробаты на BMX" во время выполнения трюка упал, ударился головой о манеж и на короткое время потерял сознание. Его унесли с манежа на носилках", - говорится в сообщении.
За кулисами дежурная медсестра цирка привела артиста в чувство и осмотрела - признаков травм обнаружено не было. Матвей пришел в себя, встал на ноги, никаких жалоб не высказывал. Тем не менее, по информации цирка, было принято решение отвезти его в больницу для проведения обследования. В клинике артист прошел необходимые медицинские процедуры.
Отмечается, что во время вступления артист был в защитном шлеме, как и другие участники номера.
"С Матвеем Циренщиковым все в порядке! Подозрения на сотрясение мозга не подтвердились - это показала компьютерная томография. Сейчас он отдыхает дома", - написал представитель цирка на странице, спустя пару часов.
